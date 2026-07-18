Климатическая аномалия в Тихом океане резко изменит погоду уже этой осенью, – ученые

Отдельным фактором, который ежегодно влияет на погоду, является полярный вихрь.

В Тихом океане стремительно формируется мощное явление Эль-Ниньо, которое уже осенью может повлиять на погоду в Европе и Северной Америке, а к январю способно превратиться в историческое по силе Супер-Эль-Ниньо, пишет Antena 3 CNN.

Обычно осень считается переходным сезоном со слабыми и менее выраженными погодными явлениями. Однако на этот раз прогнозы показывают иную картину – влияние явления усиливается значительно раньше обычного графика.

Эль-Ниньо – это природный цикл, при котором воды экваториальной части Тихого океана периодически то нагреваются, то охлаждаются. Сейчас регион вступает в фазу сильного потепления.

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По имеющимся данным, температурные аномалии в восточной части океана уже достигают 3–4 градусов выше нормы – это чрезвычайно быстрый старт для такого периода года. Чтобы явление официально признали "Супер-Эль-Ниньо", устойчивые сезонные показатели должны превысить отметку +2 градуса.

Наибольшее влияние на погоду ожидается сначала в Северной Америке и тропических регионах, а уже затем волна распространится по всей планете.

Прогноз показывает рост

По расчетам ученых, средний прогноз значительно превышает порог в +2 градуса, а пик сезона может превысить отметку +3 градуса. Если это подтвердится, речь пойдет о самом мощном Эль-Ниньо за всю историю наблюдений.

Максимальной интенсивности подобные явления обычно достигают позже – в конце осени или в начале зимы. По прогнозам, существенное отклонение температуры океана начнут фиксировать уже в октябре.

Чего ожидать Европе и Америке

Анализ предыдущих мощных явлений Эль-Ниньо показывает повышенные температуры в северных и центральных частях США, на юге и западе Канады, а также в Западной Европе. В то же время на западном побережье США, юго-востоке страны, севере Канады и в Центральной Европе температура может оставаться в пределах нормы или ниже.

Что касается осадков, ожидается их увеличение в центральной и южной частях США с распространением в сторону Атлантики и юга Европы, а также на западном побережье Штатов. В то же время север и северо-восток США, а также центрально-западная и северо-западная Европа могут испытать дефицит осадков.

Новейшие модели – европейская ECMWF и североамериканская NMME – согласованно показывают картину давления, более характерную для середины зимы, чем для осени. Над Канадой формируется зона высокого давления, а над югом США – цепь активных штормовых систем. В Европе низкое давление над Атлантикой может принести более влажную и переменчивую погоду в Великобританию и Ирландию.

Зима может стать ещё более активной

По имеющимся данным, к январю модель давления усилится ещё больше. Над Канадой и Гренландией формируется устойчивая область высокого давления, способная отклонять холодный воздух на юг – в центральные и восточные районы США, в то время как активная штормовая траектория с юга будет приносить влажные системы. В совокупности эти факторы повышают вероятность мощных зимних штормов и резких температурных контрастов.

В Европе ситуация более стабильна: над северо-западом континента держится зона пониженного давления, которая обеспечивает устойчивый западный поток теплого воздуха и повышенную вероятность осадков выше нормы.

Роль полярного вихря

Отдельным фактором, который ежегодно влияет на зимнюю погоду, является полярный вихрь – огромная циклоническая система, охватывающая все северное полушарие от поверхности земли до верхних слоев стратосферы. По имеющимся данным, в январе 2026 года вихрь уже переживал мощное нарушение структуры из-за аномалии давления в стратосфере, что привело к вторжению холодного воздуха в США, Канаду и часть Европы.

Исторически сильное явление Эль-Ниньо повышает вероятность подобных стратосферных потеплений, которые ослабляют вихрь и способствуют "утечке" полярного холода в средние широты. Поэтому именно за состоянием полярного вихря синоптики советуют следить наиболее внимательно – именно он определит, насколько суровой окажется зима.

Дуэт океанических аномалий

Ранее УНИАН сообщал, что в Тихом океане одновременно с усилением Эль-Ниньо в Атлантике зафиксировали редкое похолодание – развитие атлантической Ла-Нинья. Хотя эти явления противоположны по температуре и происходят в разных океанах, вместе они могут создать своеобразный "атмосферный щит", который затормозит развитие ураганов. По оценкам NOAA, вероятность того, что Эль-Ниньо продержится до весны 2027 года, составляет 97%, а вероятность формирования очень мощного явления в октябре-декабре – 81%.

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