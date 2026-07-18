Цены на нефть выросли из-за обострения ситуации между США и Ираном

Срыв перемирия между США и Ираном привел к резкому сокращению объемов поставок нефти через Ормузский пролив.

Цены на нефть в пятницу выросли более чем на 4% и достигли самого высокого уровня за более чем месяц на фоне обострения ситуации между США и Ираном в районе Персидского залива и угрозы закрытия Красного моря. Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 3,87 доллара, или 4,59%, до 88,10 доллара за баррель, тогда как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 3,54 доллара, или 4,48%, до 82,49 доллара за баррель. Оба эталонных сорта нефти достигли самого высокого уровня с середины июня.

За неделю эти сорта нефти подорожали примерно на 16%: Brent может продемонстрировать третий подряд недельный рост, а WTI – второй.

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"Рынок реагирует на эскалацию противостояния между Ираном и США, которое на этой неделе проявилось в ежедневных атаках на иранскую инфраструктуру и ответных ударах Ирана по инфраструктуре соседних стран", – отметил президент компании Lipow Oil Associates Эндрю Липоу.

По его словам, если под удары попадут ещё больше танкеров, цены на нефть продолжат расти, поскольку судовладельцы просто будут отказываться заходить в Персидский залив.

Как отмечает Reuters, срыв перемирия между США и Ираном привел к резкому сокращению объемов нефтяных поставок через Ормузский пролив, поскольку Иран наносит удары по судам, проходящим по этому маршруту.

До начала конфликта через этот пролив проходило около 20% мирового потребления нефти.

Агентство также отмечает, что Иран призывает хуситов быть готовыми перекрыть маршрут через Красное море в случае, если США нанесут удары по энергетической инфраструктуре Ирана.

"Учитывая, что более 70% экспорта Саудовской Аравии было перенаправлено в порт Янбу через нефтепровод "Восток–Запад" во избежание Ормузского пролива, любые подобные события действительно представляют угрозу", – отметил аналитик компании PVM Oil Associates Тамаш Варга.

Подробнее о ситуации вокруг Ирана

Ранее сообщалось, что военный конфликт США с Ираном возобновился, и пока мало признаков того, что дипломатия сможет его остановить.

По данным источников издания Politico, усилия посредников по возобновлению переговоров или режима прекращения огня не дали никаких признаков прогресса, и, похоже, боевые действия будут продолжаться без видимого конца.

Как отмечалось в материале, обе стороны, как и раньше, не могут прийти к соглашению по поводу контроля над Ормузским проливом.

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