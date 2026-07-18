Россия меняет тактику применения 'Шахедов': Флеш раскрыл детали (видео)

Все действия противника требуют оперативной адаптации украинских контрмер, подчеркнул советник президента.

Армия России меняет тактику применения беспилотников типа "Шахед" и переходит к единичным, но сложным ударам. Об этом сообщил советник президента Сергей Флеш Бескрестнов в своем Telegram-канале.

"Шахеды" все чаще отходят от тактики массовых атак к единичным, но сложным ударам в режиме ручного управления", – отметил Бескрестнов.

Он также прокомментировал опубликованное им видео.

Видео дня

"На видео "Шахед" для атаки цели опустился до уровня 22 метров. Замысел заключался в том, чтобы выйти из зоны видимости наших РЛС и перехватчиков. Но наши ребята справились", – отметил Флеш.

Кроме того, советник президента подчеркнул, что все действия противника требуют быстрой адаптации украинских контрмер.

Сергей Флеш – последние новости

17 июля на сайте Офиса президента был опубликован указ о назначении известного эксперта по системам связи Сергея Бескрестнова (Флеш) советником президента Украины по вопросам технологических направлений обороны.

Впоследствии Бескрестнов сообщил, что Зеленский предлагал ему вернуться в новый состав Минобороны, но он отказался. Флеш подчеркнул, что назначение советником президента не имеет отношения к политике, а является возможностью влиять на технологические процессы в оборонной сфере. Также Бескрестнов пообещал и в дальнейшем сотрудничать с Федоровым в вопросах украинной обороны.

До этого, в январе 2026 года, тогдашний министр обороны Михаил Федоров предложил Флешу стать его советником.

15 июля Сергей (Флеш) Бескрестнов сообщал, что не исключено, что ретрансляторы в Беларуси, в которых очень заинтересованы россияне для наведения "Шахедов", время от времени используются для атак на Украину.

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