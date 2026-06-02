Дроны меняют фронт: артиллерия РФ на Александровском направлении практически не работает, – офицер

Общая ситуация на этом направлении остается относительно стабильной, но сезонные изменения вносят свои коррективы.

На Александровском направлении российские оккупационные войска продолжают наступательные действия, однако активность их ствольной артиллерии существенно снизилась. Об этом в эфире "Армия TV" рассказал заместитель командира самоходного артиллерийского дивизиона 141-й отдельной механизированной бригады, майор Роман Жучок с позывным "Ковбой".

По его словам, общая ситуация на направлении остается относительно стабильной, хотя сезонные изменения повлияли на характер боевых действий.

"Ситуация, в принципе, без изменений. Противник продолжает наступать. Изменились погодные условия, разрослась "зеленка". То есть продвигаться ему по посадкам становится все легче", – отметил офицер.

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В то же время появление густой растительности затруднило работу украинской разведки, что требует более точного планирования обнаружения и поражения противника.

Отдельно военный обратил внимание на влияние погодных условий на работу беспилотников. По его словам, теплая погода изменяет характеристики аккумуляторов, что влияет на продолжительность работы дронов.

"Погодные условия способствовали тому, что увеличивается радиус действия. Батарейки как на наших, так и на дронах противника разряжаются медленнее, и это способствует тому, что радиус действия только растет", – пояснил он.

Несмотря на это, разрастание растительности имеет и положительный эффект для украинских подразделений, в частности в вопросах логистики и ротаций.

"Для нас это тоже плюс. Нам легче организовывать логистику, легче проводить ротации на позициях", – добавил Жучок.

Главное изменение на направлении касается российской артиллерии. По словам офицера, активность ствольных систем противника сейчас минимальна, тогда как минометы применяются чаще.

"Это касается именно ствольной артиллерии. Минометы работают чаще", – отметил он.

Чаще всего оккупанты применяют дальнобойную артиллерию, в частности пушки типа "Гиацинт", а также периодически используют реактивные системы залпового огня.

Военный связывает снижение активности тяжелой артиллерии с расширением зон поражения беспилотников, которые затрудняют ее эффективное применение.

"В связи с тем, что зоны поражения увеличиваются, артиллерия противника работает на минимуме", – подытожил он.

Ситуация на фронте – последние новости

Оккупанты с начала весны активизировали наступательные действия на Александровском направлении. Как рассказал украинский военный с позывным "Аякс", россияне накапливают силы на занятых рубежах и пытаются проникать вглубь украинской территории небольшими пехотными группами.

По словам ветерана российско-украинской войны, экс-командира роты батальона "Айдар" Евгения Дикого, весеннее наступление российских захватчиков оказалось "полностью отрицательным". По его мнению, учитывая приказ Кремля "дожать Донбасс", РФ окончательно обескровит свою армию уже к концу лета.

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