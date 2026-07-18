Впервые за более чем 10 лет: Россия оставила Средиземное море без единого корабля

Одной из главных причин называют закрытие Турцией черноморских проливов, а также утрату полноценной базы в сирийском Тартусе.

Россия впервые с 2013 года не имеет ни одного военного корабля в Средиземном море. Об этом сообщило сообщество Russian Forces Spotter в социальной сети X.

По её данным, полное отсутствие российских боевых кораблей в регионе зафиксировали 1 июля. Одной из ключевых причин стало решение Турции после начала полномасштабной войны РФ против Украины закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей стран, участвующих в боевых действиях.

Анкара применила положения Монтрейской конвенции, что фактически лишило Черноморский флот России возможности регулярно перебрасывать корабли между Черным и Средиземным морями.

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Еще одним важным фактором стали политические изменения в Сирии. После смены власти в конце 2024 года Москва лишилась привычных условий для использования пункта материально-технического обеспечения в Тартусе, который на протяжении многих лет был главной опорной базой российского флота в регионе.

Кроме того, часть российских кораблей была переброшена на другие направления. В частности, отдельные суда в настоящее время сопровождают государственные и специальные корабли РФ в северной части Европы, в том числе у побережья Великобритании.

Последние корабли покинули Средиземное море в июне

Последнюю активность российского флота в Средиземном море зафиксировали в июне.

4 июня спутники обнаружили фрегат "Адмирал Касатонов" и танкер-заправщик "Академик Пашин" в сирийском Тартусе.

12 июня оба корабля посетили египетскую Александрию по случаю Дня России, а уже 18 июня их заметили к югу от Сардинии.

22 июня корабли прибыли в алжирский порт Оран, после чего окончательно покинули Средиземное море.

Эксперты отмечают, что нынешнее отсутствие российского флота в регионе вряд ли станет постоянным. Средиземное море остается важным маршрутом для выхода российских кораблей в Мировой океан.

Именно поэтому в будущем Россия, вероятно, будет искать новую базу для размещения боевых кораблей, тральщиков и других надводных сил.

Одним из возможных вариантов может стать Судан. Ранее правительство страны заявило, что не видит препятствий для ратификации соглашения с Россией о создании военно-морской базы на побережье Красного моря.

Российский флот – последние новости

Как сообщал УНИАН, Россия завершает многолетнюю модернизацию атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов" проекта "Киров", которая длилась почти 27 лет и, по разным оценкам, обошлась в 5 миллиардов долларов.

Корабль уже проходит заключительные ходовые испытания, однако военные эксперты считают, что его возвращение демонстрирует не только силу российского флота, но и его системные проблемы.

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