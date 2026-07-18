Танкер из 'теневого флота' РФ разлил нефть возле Омана, - Reuters

Россия использует старые, плохо обслуживаемые танкеры, чтобы обойти западные санкции на экспорт.

Судно Caroline Bezengi, находящееся под санкциями и перевозящее российскую нефть, вероятно, стало причиной утечки в природоохранной морской зоне у побережья Омана, пишет Reuters со ссылкой на анализ спутниковых снимков и выводы трёх независимых экспертов.

По данным судового трекинга, танкер Caroline Bezengi загрузил российскую нефть в Новороссийске перед своим последним рейсом.

Отмечается, что вероятный разлив нефти охватил воды бухты к юго-западу от острова Аль-Киблия. Спутниковые снимки, сделанные 2–13 июля, свидетельствуют, что загрязнение выглядит как серебристо-серое пятно.

Видео дня

Трое независимых экспертов из SkyTruth, Conflict and Environment Observatory и Data Desk сообщили Reuters, что спутниковые снимки, судя по всему, свидетельствуют именно о нефтяном пятне.

Владельцем подсанкционного танкера в судовых базах указана шанхайская компания Rentoor Shipmanagement.

Россия в своём так называемом теневом флоте использует старые, зачастую плохо обслуживаемые танкеры, чтобы обойти западные санкции на экспорт российской нефти. Пока неясно, была ли утечка вызвана технической неисправностью.

Теневой флот РФ – последние новости

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди ("Мадяр") заявил, что в ночь на 15 июля Силы обороны впервые поразили танкеры теневого флота РФ в акватории Черного моря. Тогда были поражены 20 судов.

Ранее сообщалось, что Украина выступила с новой юридической и военной инициативой на международной арене, призвав считать суда российского "теневого флота" легитимными военными целями.

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