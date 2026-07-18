Шаманка предрекла долгожданный перелом в войне в Украине

По ее словам, в данный момент наблюдается явная эскалация.

Украинская шаманка Сейраш прогнозирует перелом в войне в Украине, но только осенью. До конца лета ситуация, особенно с российскими обстрелами, не изменится.

"По вопросу обстрелов и угроз – одна и та же картинка. Пока у нас какого-то уменьшения интенсивности не наблюдается… Лететь будет не только по прифронтовым, по Киеву тоже лететь будет, и больше, чем обычно", - заявила она во время трансляции.

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При этом Сейраш, говоря о трагедии в Вишневом, предупредила, что "прецедент подобного формата может повториться".

По словам шаманки, в данный момент наблюдается явная эскалация, которую реализует Россия:

"Путин движется в сторону эскалации, и очень вероятно, я уверена на 90% точно, что он объявит мобилизацию у себя в стране".

Вместе с тем, по ее прогнозу, осенью текущего года ситуация должна ощутимо улучшится в пользу Украины.

"Неоднократно выпадало, что до конца лета мы явно реализуем какую-то операцию, которая долго готовилась, и она также будет одним из очень действенных механизмов", - добавила Сейраш.

Напомним, ранее УНИАН писал, что ведьма предупредила о новых ударах России, а астролог Влад Росс спрогнозировал, когда закончится война в Украине.

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