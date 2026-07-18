Эксперт объяснил, какие свечи на самом деле подходят для автомобилей с ГБО.

Свечи зажигания для автомобилей с газобаллонным оборудованием часто стоят дороже обычных, из-за чего многие водители считают их обязательными. В то же время на рынке до сих пор ведутся споры, действительно ли между ними существует существенная разница.

Ранее мы писали, какое масло лучше заливать в двигатель с большим пробегом, а мастер сети автосервисов Oiler рассказал в комментарии УНИАН, какие свечи лучше ставить для ГБО, что влияет на их стоимость и есть ли смысл переплачивать.

В чем отличие свечей зажигания для газа и бензина – ответ мастера

По словам специалиста, нельзя точно сказать, какие должны быть свечи на газу, поскольку отдельного типа именно для автомобилей с газобаллонным оборудованием фактически не существует. Чаще всего под таким названием продают обычные иридиевые свечи, которые просто рекомендуют для эксплуатации на газе:

Видео дня

"Сейчас все современные автомобили оснащены иридиевыми свечами с завода, поэтому свечи "для ГБО" теряют свою актуальность как бренд".

При этом эксперт подчеркнул, что при выборе свечей в первую очередь нужно ориентироваться на рекомендации производителя автомобиля, а не на надпись на упаковке.

Он также отметил, что установка обычных свечей зажигания на автомобиль с газовым оборудованием сама по себе не приведет к неисправностям, если это качественные детали. Однако при работе двигателя на газе ресурс свечей сокращается примерно вдвое, поэтому менять их придется чаще.

Какие свечи лучше на газ и бензин – отличия и цена

Касательно того, как понять, что свечи зажигания нормальные, мастер посоветовал в первую очередь обращать внимание на их цену. Дело в том, что цена свечи напрямую зависит от материала ее центрального электрода, который, в свою очередь, и определяет ее ресурс и устойчивость к высоким температурам.

Так, например, самыми доступными являются свечи с никелевыми электродами – их обычно устанавливают на более старые или бюджетные модели автомобилей. По мнению специалиста, они хорошо выполняют свою функцию, однако имеют меньший срок службы и требуют более частой замены.

Более дорогими являются иридиевые и платиновые свечи – эти металлы уже заметно лучше выдерживают нагрузки и изнашиваются медленнее:

"Иридиевые и платиновые свечи имеют как минимум вдвое больший ресурс по сравнению с обычными никелевыми и обеспечивают более качественную и стабильную искру в течение всего срока эксплуатации", – подытожил эксперт.

Вас также могут заинтересовать новости: