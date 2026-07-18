Что произойдет с кишечником, если регулярно пить фруктовый сок: преимущества и риски

Фруктовый сок не должен заменять фрукты в вашем рационе.

Фруктовый сок может быть источником витаминов и полезных растительных соединений, однако он не способен полностью заменить цельные фрукты. Специалисты объяснили, как регулярное употребление этого напитка может влиять на кишечник, его микрофлору и общее состояние здоровья, пишет Verywell Health.

Пища, которую мы потребляем, влияет на состав микроорганизмов, естественно обитающих в пищеварительной системе, – так называемый кишечный микробиом. Соотношение "полезных" и "менее полезных" бактерий и других микроорганизмов может меняться в зависимости от рациона.

Фруктовые соки обычно содержат значительное количество природного сахара, преимущественно фруктозы. Некоторые соки и их смеси также могут содержать добавленный сахар.

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Рацион с высоким содержанием сахара может негативно влиять на состав кишечного микробиома и способствовать его нарушению – состоянию, которое называют дисбиозом, говорится в статье, посвященной влиянию питания на кишечный микробиом.

Риск развития кариеса

Риск развития кариеса повышается с увеличением количества простых углеводов в рационе, в частности сахаров. Сахар и кислоты, содержащиеся в некоторых соках, со временем могут разрушать зубную эмаль. Ослабление зубной эмали повышает вероятность появления кариеса.

Чтобы уменьшить негативное воздействие фруктового сока на зубы, специалисты советуют:

не чистить зубы сразу после употребления сока;

выпивать сок быстро, чтобы сократить время его контакта с зубами;

полоскать рот обычной водой после употребления сока;

пить сок через трубочку.

Риск развития диабета 2 типа

В одном метаанализе исследователи изучили результаты нескольких исследований, чтобы определить, как количество сахара в рационе влияет на риск развития диабета 2 типа. Они выяснили, что с каждой дополнительной порцией фруктового сока, которую употребляли люди, риск развития этого заболевания возрастал на 5%.

Авторы исследования отмечают, что фруктовый сок не является полноценной заменой цельных фруктов. Он содержит определенные питательные вещества, однако в нем больше сахара, чем в свежих фруктах, и нет клетчатки.

Именно клетчатка помогает замедлять всасывание сахара и регулировать уровень глюкозы в крови, предотвращая резкие скачки, говорится в статье, посвященной потреблению сахара и риску развития диабета 2 типа.

Увеличение потребления калорий

Добавление фруктового сока в привычный рацион может увеличить общее количество калорий, которые человек получает в течение дня. В то же время исследования не дают однозначного ответа, приводит ли это к набору веса. Некоторые метаанализы показывают, что употребление 100% фруктового сока не связано с увеличением веса, тогда как другие указывают на обратное.

Люди, которые пьют 100% фруктовый сок, обычно не уменьшают количество фруктов в своём рационе. Однако преимущество целых фруктов заключается в том, что они содержат клетчатку и другие питательные вещества.

Клетчатка обладает множеством полезных свойств для здоровья кишечника. Именно поэтому специалисты рекомендуют отдавать предпочтение целым фруктам, а не заменять их соком, говорится в статье, посвященной влиянию фруктовых соков и целых фруктов на организм.

Соки, которые могут иметь потенциальную пользу

Отмечается, что некоторые виды фруктовых соков могут обладать полезными свойствами при умеренном употреблении. Исследования показали, что сок из кислых вишен может помогать снижать усталость, клюквенный сок может влиять на уровень глюкозы в крови и маркеры воспаления, а черничный – благодаря антоцианам – может способствовать снижению воспаления и поддерживать когнитивные функции.

Больше интересного об употреблении соков

Ранее диетологи рассказали, есть ли идеальное время для употребления гранатового сока. Отмечалось, что для лучшего пищеварения и дополнительного заряда энергии можно попробовать пить его утром или в начале второй половины дня.

Также врачи назвали сок, который поможет снизить артериальное давление. Как говорилось в материале, у пожилых людей наблюдалось снижение артериального давления после употребления свекольного сока.

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