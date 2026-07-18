Чтобы эффективно сбросить лишний вес, диетологи советуют употреблять эти алкоголя.

Многие люди мечтают, чтобы в мире появилась волшебная диета для похудения без усилий. Однако ученые развеивают иллюзии: сделать "минус 10 килограмм за неделю" невозможно без большого вреда для здоровья. Тем не менее похудеть даже без спорта возможно, хотя результат не будет быстрым.

Если вам интересно, какие продукты сжигают жир мгновенно, то диетологи советуют не искать такой еды, ведь её не существует. Однако некоторые ингредиенты способны ускорить метаболизм и давать долгое ощущение сытости. Хотя они не уменьшают вес напрямую, но их регулярное употребление в долгосрочной перспективе приведет к похудению.

Какие продукты помогают быстро сбросить вес - список от диетологов

Самые полезные блюда для снижения веса назвало издание Prevention со ссылкой на сертифицированных диетологов. Эксперты объяснили, какие продукты помогают похудеть: они богаты клетчаткой, имеют небольшое количество калорий и высокую питательную ценность. Желательно употреблять их в необработанном виде, чтобы сохранить максимум питательных веществ.

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Также эксперты рассказали, что есть, чтобы похудеть, надо по принципу здоровой тарелки. Визуально разделите миску на 4 равные части. 1/4 часть приема пищи должна состоять из белка - мяса, рыбы, творога, бобов и т.п. Ещё 1/4 часть включает углеводные блюда - каши, макароны, картошку и так далее. Оставшиеся 2/4 тарелки заполняются овощами, в идеале - свежими. Составляя рацион по такому принципу, можно сбросить вес в здоровом темпе.

Далее специалисты рассказали, какие продукты быстро снижают вес и ускоряют метаболизм. Именно их рекомендуется включать в здоровую тарелку.

Бурый рис и киноа

Среди всех круп именно эти считаются одними из самых полезных. Они богаты клетчаткой и белками, а также обеспечивает длительное насыщение.

Нежирное мясо

В эту категорию диетологи включили курицу, индейку, лосось и говядину с низким содержанием жира. На переработку белков организм тратит больше калорий, чем на жиры и углеводы. Поэтому такая пища в долгосрочной перспективе помогает сбросить вес. К тому же она содержит незаменимые для организма аминокислоты и витамины.

Куркума и имбирь

Среди специй, что надо есть, чтобы похудеть, именно эти две пряности занимают первое место. Одно исследование предположило наличие связи между употреблением имбиря и снижением веса. Эти приправы ускоряют метаболизм, расслабляют кишечник, снимают воспаление и нормализуют уровень холестерина.

Капуста кале

Кудрявая капуста кале содержит удивительно много белка, витаминов и минералов, но при этом почти не дает калорий организму.

Огурцы

По словам диетолога, это одни из самых полезных овощей. Огурцы почти полностью состоят из воды, а обезвоживание напрямую влияет на ощущение голода. Как показывают научные исследования, витамин кверцетин в их составе улучшает качество крови и снижает риск болезней сердца.

Шоколад

Этот продукт может удивить многих, но диетологи советуют включать его для предотвращения срывов. Если вы любите шоколад, то не стоит отказываться от него полностью, иначе выдержать диету будет труднее. Также в составе десерта есть антиоксиданты и полезные для организма насыщающие жиры.

Бобы

Фасоль, горох, чечевица и другие бобовые продукты ценятся диетологами за высокое содержание нерастворимой клетчатки. Одно исследование показало, что у людей с большим количеством бобов в рационе было меньше жира вокруг внутренних органов.

Грибы

В составе шампиньонов есть глутаминовая кислота, которая от природы соленая. Диетологи советуют добавлять грибы в кашу, омлет, салаты и другие блюда вместо соли. Это хороший способ сделать пищу вкуснее без вреда для сердца.

Хумус

Паста из бобовых хумус считается универсальным здоровым перекусом на каждый день. Огромное разнообразие вкусов гарантирует, что блюдо никогда не надоест. А количество полезных свойств закуски действительно впечатляет.

Яблоко

Диетологи советуют есть хотя бы по яблоку каждый день, чтобы насыщать организм витаминами, минералами и пектинами. А сушеные яблоки могут стать отличной альтернативой чипсам.

Арахисовое масло

Ореховые масла - ещё одни неожиданные продукты для похудения. Они очень калорийные, поэтому есть их надо в умеренном количестве. Но эксперты включили их в список из-за сытности и долгого ощущения насыщения.

Авокадо

Богатое калием и мононенасыщенными жирами авокадо считается отличным продуктом для тех, кто стремится похудеть. Оно помогает чувствовать себя сытым между приемами пищи.

Шпинат

Огромное количество клетчатки и фолиевой кислоты дает повод чаще добавлять шпинат в салаты в свежем виде, или обжаривать с маслом и чесноком.

Вареные яйца

В отличие от жареной яичницы, вареное яйцо содержит меньше калорий. При этом оно не лишено витаминов, полезных жиров и других макронутриентов.

Батат и ямс

Эти сладкие корнеплоды считаются полезнее картошки из-за большего количества антиоксидантов и витамина С. Их можно использовать в тех же блюдах, что и обычный картофель, а также запекать в духовке и подавать как закуску.

Бананы

Это не только сытный перекус, а также отличный источник калия и магния.

Греческий йогурт

Эксперты советуют употреблять именно греческий йогурт вместо обычного, чтобы не перебирать норму сахара и при этом получать больше белка.

Овсянка

Овсяная крупа считается одной из самых полезных в мире, а также содержит нетипично много для крупы белка. Такой завтрак дает ощущение сытости на 3-4 часа. Важно употреблять именно цельнозерновую овсянку, а не хлопья быстрого приготовления.

Орехи

К самым питательным орехам диетологи относят фисташки, миндаль, грецкие и пекан. Добавляйте их в йогурт, овсянку или салат, чтобы дольше не чувствовать голод.

Зеленый чай

Технически это не еда, а напиток, но он уже давно входит в рекомендации по здоровому питанию. Катехины и кофеин в зеленом чае ускоряют сжигание калорий и в долгосрочной перспективе снижает вес при ожирении.

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