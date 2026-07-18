'Пора открыть огонь': Кадыров открыто заговорил о войне против НАТО

Он заявил, что чеченские подразделения готовы выполнить любой приказ Владимира Путина.

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал Россию расширить войну и нанести удары по странам НАТО, которые поддерживают Украину оружием, разведданными и другой помощью. Соответствующее заявление он опубликовал в своем Telegram-канале.

Кадыров заявил, что чеченские подразделения готовы к выполнению любых боевых задач, если соответствующий приказ отдаст президент России Владимир Путин.

"Мы – пехотинцы, и мы готовы выдвинуться в любом указанном Верховным Главнокомандующим направлении, а отряды спецназа буквально горят желанием выполнить приказы повышенной сложности", – написал он.

Видео дня

Он также призвал перейти к боевым действиям против стран, входящих в НАТО и поставляющих вооружение Украине:

"Не помешало бы начать и с тех стран, которые, прикрываясь аббревиатурой НАТО, не стесняясь, откровенно и дерзко предоставляют оружие, данные и другую поддержку".

По его словам, Россия должна перестать "терпеливо наблюдать" за действиями западных государств:

"Пришло время открыть огонь", – написал глава Чечни.

В своём заявлении Кадыров также использовал оскорбительную лексику в адрес западных стран и пригрозил силовыми действиями, утверждая, что государства Запада "понимают только язык силы".

Россия и НАТО: риторика угроз

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия утратила всякое доверие к западным партнерам. В Кремле не считают их заявления о мирных переговорах искренними.

Заявление прозвучало после саммита НАТО в Анкаре, по итогам которого страны Альянса договорились оказать Украине военную и политическую поддержку. Лавров считает, что страны Запада лишь делают вид, что стремятся к дипломатическому урегулированию. На самом деле же они начали открыто ставить Москве ультиматумы.

Вас также могут заинтересовать новости: