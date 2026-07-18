Россия делает ставку на подлодки, которые стали крупнейшим провалом ее флота, - эксперт

Долгожданное для России вступление в эпоху подводных лодок четвёртого поколения обернулось для Москвы полным провалом.

Российские подводные лодки проекта 677 "Лада" входят в число самых провальных проектов в сфере оборонных закупок страны. Эта программа на протяжении многих лет сталкивается с проблемами, и российский флот испытывает разочарование из-за этих субмарин.

Эксперт по вопросам обороны Брент М. Иствуд в своей статье для 19FortyFive рассказал, почему подлодки "Лада" стали полным провалом. По его словам, этот проект следует рассматривать как тревожный пример неудачных попыток укрепить потенциал российского флота ударных подводных лодок.

Иствуд напомнили, что подводные лодки "Лада" представляют собой дизель-электрические аппараты, предназначенные для замены подводных лодок класса "Кило", построенных в эпоху Холодной войны. Он отметил, что Россия возлагала большие надежды на эти подводные лодки.

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Согласно изначальной концепции, подводные лодки класса "Лада" должны были сопровождать подводные лодки с баллистическими ракетами в составе так называемой "волчьей стаи", тем самым усиливая стратегический потенциал российского подводного флота. Также они могли бы выполнять патрульные задачи в качестве средства обеспечения национальной безопасности для защиты российских берегов.

Позже подводные лодки класса "Лада" стали рассматриваться в большей степени как средство противолодочной обороны из-за отсутствия у них атомной силовой установки, добавил эксперт.

Иствуд рассказал, что подводные лодки класса "Лада" оснащены большой конформной антенной решеткой, которая может собирать значительные объемы данных для компьютерных систем подлодок и помогать их торпедам более точно поражать вражеские корабли.

Почему проект провалился

Эксперт напомнил, что первая подводная лодка класса "Лада" получила название "Санкт-Петербург". Это стало долгожданным для России вступлением в эпоху подводных лодок четвёртого поколения. Субмарина была введена в строй в 2010 году после сложного периода строительства, начавшегося в 1997 году.

Однако подлодка "Санкт-Петербург" оказалась полным провалом. Моряки быстро заметили, что гидролокационные и силовые установки подводной лодки были ненадежными.

ВМФ РФ и его оборонные подрядчики были вынуждены переработать проект и приступить к испытаниям и оценке различных систем после периода возобновления производства. Подводные лодки класса "Лада" нуждались в капитальном ремонте.

Иствуд подчеркнул, что усилия россиян не окупились. В России не смогли оперативно заменить двигатель и гидроакустическую систему подлодки, а позже ВМФ РФ принял решение вывести "Санкт-Петербург" из эксплуатации в 2023 году.

Одна из главных проблем заключалась в том, что судостроители тратили на подводную лодку слишком много средств. В это же время Россия развязала полномасштабную войну против Украины, из-за чего Москва не смогла позволить себе лишние расходы. Эксперт подчеркнул, что также затягивался процесс перепроектирования, а различные усовершенствования не давали ожидаемого результата.

Печальная история "Кронштадта"

Иствуд отметил, что Россия, несмотря на все недостатки подлодок класса "Лада", не отказалась от них полностью. Военно-морской флот РФ предпринял новую попытку с подводной лодкой "Кронштадт", начав работа над ней в 2005 году.

В 2009 году Россия приостановила судостроение из-за последствий мирового финансового кризиса, который парализовал всю военно-морскую промышленную базу. В 2013 году РФ возобновила работы над "Кронштадтом", и в 2018 году состоялся первый спуск на воду.

Эксперт подчеркнул, что задержки и затраты были значительными, и, несмотря на то что в 2021 году наконец начались морские испытания, "Кронштадт" считался проблемной подводной лодкой.

Планы на экспорт

Кроме того, Иствуд напомнил, что Военно-морской флот РФ планировал экспортировать подлодки "Лада", чтобы частично компенсировать предыдущие перерасходы и срывы графика.

Этот проект получил название "Амур-1650". Ещё одной попыткой экспорта стала подводная лодка "Амур-950", предназначенная для патрулирования на больших расстояниях в горячих точках, где требовалось применение небольшого количества крылатых ракет.

Эксперт рассказал, что подлодка "Амур-950" была оснащёна системой вертикального запуска, которая позволяла ей наносить удары по наземным целям.

РФ предложила купить эту подлодку Индии и наладить ее совместное производство. Однако Индия предпочла французскую конструкцию, и экспортная программа "Амура" провалилась. Ни одна другая страна не проявила интереса к строительству или покупке подводных лодок типа "Амур".

Россия не отказывается от подлодок "Лада"

Эксперт добавил, что Россия все еще надеется, что подводные лодки класса "Лада" смогут доминировать под водой и укрепить ее ударный флот. Эти подводные лодки всё ещё находятся в стадии разработки.

Иствуд считает, что это свидетельствует о проблемах в российском подводном судостроении. Он подчеркнул, что класс субмарин "Лада" следует считать провалом.

Россия вывела в море новую гигантскую подводную лодку

Ранее российский военно-морской флот пополнился новой атомной ударной подводной лодкой "Мурманск", которая стала девятым представителем проекта "Ясень" и пятой лодкой модернизированной серии "Ясень-М".

Новая подводная лодка считается одной из самых современных в составе российского флота. Её основным назначением называют борьбу с американскими ударными подводными лодками класса "Вирджиния" и выполнение дальнобойных ударных миссий.

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