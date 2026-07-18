Зеленский рассматривает увольнения Сырского и уже ищет нового главкома, - FT

Президент ищет кандидата, который сможет обеспечить плавную передачу полномочий и в то же время сохранить надежную оборону вдоль 1200-километровой линии фронта.

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность увольнения главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского, пытаясь найти выход из самого серьезного за время своего президентства кризиса военного руководства. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Офиса президента.

По его словам, в эти выходные Зеленский собирает военных командиров, чтобы выслушать их оценку ситуации на поле боя. Также он намерен провести собеседования с кандидатами на должность главнокомандующего.

Как сообщил изданию источник, президент готов отстранить Сырского от должности, если найдет командира, который сможет обеспечить плавную передачу полномочий и в то же время сохранить надежную оборону вдоль 1200-километровой линии фронта.

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Как отмечается, президент начал рассматривать возможность увольнения Сирского после того, как протесты из-за отставки министра обороны Михаила Федорова "переросли в более широкую кампанию против главнокомандующего". Как сообщили в издании, в пятницу вечером тысячи украинцев скандировали у здания Офиса президента "Сырского – прочь!". Это стала одна из крупнейших акций протеста за последние годы.

В статье напомнили, что на этой неделе Зеленский заявил журналистам, что отношения между Федоровым и Сирским ухудшились настолько, что они больше не общались напрямую и могли взаимодействовать только тогда, когда президент лично выступал посредником.

"Без меня они не садятся вместе (поговорить)", – сказал он. По словам президента, он "очень хотел единства" между Федоровым и Сирским, но "не смог его достичь".

Увольнение Федорова и его конфликт с Сырским

Как сообщалось ранее, 16 июля Рада одобрила новый состав правительства. Нардепы проголосовали за Постановление о формировании состава Кабинета Министров и освобождении от должностей членов Кабмина, который находится в отставке. Это постановление предусматривало, в частности, отставку министра обороны Михаила Федорова.

Федоров во время брифинга по итогам работы на должности рассказал о своем конфликте с главнокомандующим. По словам эксминистра, он предлагал президенту заменить Сырского начальником Генштаба Андреем Гнатовым. В то же время он рассказал, что готов был сотрудничать с Сырским.

"Когда президент сказал, что не планирует менять Сырского – это его решение как Верховного главнокомандующего. И я с этим решением полностью согласился, и сказал: значит, я буду учиться работать с ним, потому что все-таки наш клиент – украинский народ, а не кто-то другой", – сказал он. Однако, как отметил Федоров, его команда столкнулась с блокировкой всех предложенных инициатив.

Сырский публично отреагировал на отставку Федорова, поблагодарив его за работу на должности министра обороны и пожелав и дальше оставаться "в команде Украины".

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