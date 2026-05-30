Разбили два Ту-142 и нефтетерминал: Генштаб раскрыл последствия ударов по России

Терминал используется для хранения и перевалки нефтепродуктов, в том числе и для вооруженных формирований государства-агрессора.

В ночь на 30 мая подразделения Сил обороны нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупантов.

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, поражен нефтяной терминал "Курганнефтепродукт" (Таганрог, Ростовская обл., РФ). По предварительной информации, поврежден резервуар с топливом на территории. Терминал используется для хранения и перевалки нефтепродуктов, в частности – в интересах воинских формирований государства-агрессора.

Также, как отмечается, в районе Таганрога подтверждено поражение двух самолетов Ту-142 и пусковой установки из состава оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".

Видео дня

Степень повреждений уточняется. Ту-142 – российский дальнемагистральный самолет противолодочной обороны, созданный на базе стратегического бомбардировщика Ту-95.

Кроме того, по данным Генштаба, поражен склад хранения БПЛА противника в районе Ивановки Харьковской области и пункт технического обслуживания катеров ФСБ РФ (Волошино, временно оккупированный Крым).

"Также украинские воины нанесли удары по скоплениям живой силы противника в районе Берестка Донецкой области, на военном полигоне "Трёхизбенка" в Луганской области и полигоне "Приморский Посад" в Запорожской области. По результатам прошедших мероприятий подтверждено, что 28 мая 2026 года был поражен зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" в районе аэродрома "Саки" на территории временно оккупированного украинского Крыма", – говорится в сообщении.

На удары по РФ отреагировал президент Владимир Зеленский:

"Наши новые дальнобойные санкции, и это 500 километров от нашей государственной границы. Вполне справедливо возвращаем войну туда, откуда она и пришла. Россия могла бы давно завершить свою агрессию, но сама выбрала затягивание и продолжение. Поэтому очередной объект российской нефтяной отрасли достигнут: Армавир, Краснодарский край".

Удары по РФ: последние новости

Как сообщал УНИАН, сегодня командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр) заявил, что в ночь на 30 мая Силы беспилотных систем атаковали аэродром российских захватчиков в Таганроге. Он уточнил, что уничтожено 2 Ту-142. Это дальнемагистральные противолодочные самолеты на базе стратегического бомбардировщика.

Также был уничтожен "Искандер" – российский оперативно-тактический ракетный комплекс, осуществляющий запуск ракет "земля-земля". Как уточнил Мадяр, дроны "разнесли" его в окрестностях Таганрога.

Вас также могут заинтересовать новости: