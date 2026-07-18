Трамп пригрозил Канаде введением новых пошлин из-за 'умышленной халатности'

По мнению Трампа, действия северного соседа представляют собой умышленную халатность, которая "обходится Соединённым Штатам в миллиарды долларов".

Президент США Дональд Трамп заявил, что лесные пожары в Канаде возникли из-за сознательного халатного отношения, и пригрозил стране повышением пошлин. Об этом американский президент написал в социальной сети Truth Social.

По его словам, Канада "несет ответственность за то, что ненадлежащим образом ухаживает за своими лесами и кустарниками".

В результате на территорию США "проникает грязный, загрязненный и вредный для здоровья воздух, качество которого является опасным и абсолютно неприемлемым".

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Трамп отметил, что в течение дня позвонит премьер-министру Марку Карни, чтобы выяснить, что они собираются с этим делать.

"Канада отказалась заниматься элементарным управлением лесами и уборкой мусора, зная, что такой отказ приведет именно к такому результату. Это умышленная халатность, которая повторяется ежегодно и обходится Соединённым Штатам в миллиарды долларов, и стоимость этого загрязнения обязательно должна быть добавлена к пошлинам, которые Канада сейчас уплачивает", – отметил Трамп.

Отношения США и Канады – главные новости

В мае сообщалось, что США и Россия ведут кампанию по подрыву политической стабильности Канады и отделению от нее части территорий.

В январе военные в Канаде разработали модель гипотетического вторжения армии США в страну и подготовили возможный ответ.

Президент Дональд Трамп также угрожал Канаде 100-процентными пошлинами на весь ее экспорт в США, если она заключит торговое соглашение с Китаем.

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