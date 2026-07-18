Киев разогреет до +30°, но потом придет резкое похолодание (инфографика)

Температура за сутки снизится сразу на 7 градусов.

В ближайшие дни в Киеве ожидается переменчивая погода. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В выходные, 18–19 июля, будет сухо. В понедельник, 20 июля, с запада придет активный атмосферный фронт, который принесет кратковременные дожди различной интенсивности и грозы. Во вторник, 21 июля, осадки вероятны лишь местами, а 22 июля снова ожидается погода без осадков.

Температура также будет колебаться как ночью, так и днем. Самой теплой будет пасмурная ночь 20 июля, зато перед его прохождением воскресный день 19 июля должен стать самым теплым. Так, 19 июля воздух в Киеве прогреется до +30°, но уже 20 числа температура упадет сразу на 7 градусов – до +23°.

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Погода в Украине меняется

На выходных в Украине будет преобладать сухая погода, однако на западе страны уже пройдут дожди. Как сообщает Украинский гидрометцентр, атмосферный фронт в субботу принесет осадки в западные области, а в воскресенье они распространятся также на Житомирскую и Винницкую области. Местами ожидаются сильные дожди, грозы, град и шквалы до 15–20 м/с.

В понедельник, 20 июля, фронт ослабнет, но кратковременные дожди и грозы возможны уже в большинстве регионов. Температура ночью составит +11…+19°, днём +22…+27°. В то же время 19–20 июля почти по всей Украине, кроме запада, воздух прогреется до +26…+31°.

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