Магнитная 'буря тысячелетия' может ударить по Земле сильнее, чем считалось ранее

По мнению ученых, риск экстремального события нельзя недооценивать.

Ученые пришли к выводу, что самые мощные солнечные бури могут представлять для Земли гораздо большую опасность, чем предполагалось ранее. Новое исследование показало, что влияние экстремальной космической погоды на спутники, системы связи и электросети, вероятно, недооценивалось.

Как пишет Space.com, солнечные бури возникают после мощных вспышек и корональных выбросов массы на Солнце. Потоки заряженных частиц достигают Земли, вызывая геомагнитные возмущения. Помимо ярких полярных сияний, такие события способны нарушать работу GPS, радиосвязи, спутников и энергетической инфраструктуры.

Проанализировав более миллиона измерений, выполненных космическими аппаратами NASA непосредственно возле Земли, ученые обнаружили, что электрические токи в верхних слоях атмосферы продолжают усиливаться вместе с ростом мощности солнечного ветра. Это означает, что сверхмощные геомагнитные бури могут вызвать более серьезные последствия, чем показывали прежние модели.

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По словам соавтора исследования Марии Валах из Ланкастерского университета, магнитное поле Земли хорошо защищает планету от большинства проявлений космической погоды, однако в крайне редких случаях последствия могут оказаться значительно серьезнее. Подобные события происходят примерно раз в тысячу лет, поэтому данных для их изучения пока недостаточно.

Исследование не говорит о том, что подобная катастрофическая буря произойдет в ближайшее время. Однако ученые считают, что существующие оценки риска необходимо пересмотреть, особенно сейчас, когда человечество все сильнее зависит от спутниковых технологий и электрических сетей. В настоящее время Солнце находится вблизи максимума своего 11-летнего цикла, поэтому вспышки и геомагнитные бури происходят чаще обычного.

Опасные магнитные бури

История уже знает примеры разрушительных солнечных бурь. В 1859 году событие Кэррингтона вывело из строя телеграфные сети по всему миру, а полярные сияния наблюдали даже в тропиках. В 1989 году мощная геомагнитная буря оставила без электричества миллионы жителей канадской провинции Квебек, а в 2003 году так называемые "Хэллоуинские бури" нарушили работу спутников, GPS и радиосвязи.

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