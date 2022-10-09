В Евросоюзе отмечают, что указ президента РФ Владимира Путина о захвате Запорожской АЭС является противоправным и юридически ничтожным.

Вице-президент Европейской Комиссии, Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель решительно осуждает попытки России присвоить Запорожскую атомную электростанцию.

Об этом говорится в его заявлении.

"Европейский Союз осуждает самым строгим образом указ российского президента Путина о незаконном захвате Запорожской атомной электростанции и основания правительственного предприятия по этому поводу", - заявил Боррель.

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Высокий представитель подчеркнул, что Евросоюз не признает и решительно осуждает незаконную аннексию Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. "Соответственно, указ о захвате Запорожской АЭС является противоправным и юридически ничтожным", - отметил Боррель.

"Россия должна полностью вывести ее военные силы и технику и вернуть атомную электростанцию законному владельцу - Украине", - подчеркнул вице-президент Европейской комиссии.

Также Боррель призвал полностью соблюдать и уважать семь незаменимых основ ядерной безопасности и защиты, озвученные генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

"В интересах безопасности всей Европы срочно необходимы усиленное присутствие МАГАТЭ на месте и их беспрепятственный доступ к станции. Немедленно надо ввести зону ядерной безопасности и охраны без ущерба суверенитету и территориальной целостности Украины. ЕС с этой целью решительно поддерживает усилия генерального директора МАГАТЭ", - подчеркнул Боррель.

Также он добавил, что ЕС остается непоколебимым в своих поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, и требует от России немедленно и безоговорочно вывести все ее войска и военное оборудование по всей территории Украины.

ЕС решительно выступает на стороне Украины и продолжит оказывать твердую экономическую, военную, социальную и финансовую поддержку Украине столько, сколько это будет необходимо, говорится в заявлении.

Ситуация на ЗАЭС: детали

Как сообщал УНИАН, 4 марта российские оккупанты захватили ЗАЭС и город Энергодар. РФ отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг станции.

В начале сентября по просьбе правительства Украины МАГАТЭ осуществило миссию на захваченную оккупантами электростанцию.

15 сентября Совет управляющих агентства, состоящий из представителей 35 государств-членов ООН, принял резолюцию, в которой требует от России немедленно прекратить оккупацию Запорожской АЭС.

Большинство стран мирового сообщества, в частности США и Европы, призывают создать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС.

Между тем, российские оккупанты продолжают обстрелы станции, в результате чего повреждаются линии электропередачи, питающие энергоблоки. Как результат, энергоблоки временно работают на резервном топливе.

17 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Запорожской АЭС находится 500 российских военных и военная техника.

5 октября президент РФ Владимир Путин издал "указ" о присвоении Запорожской АЭС. Российская атомная корпорация "Росатом", представители которой находятся на оккупированной ЗАЭС, зарегистрировала в Москве предприятие, которое планирует управлять украинской станцией.

6 октября, во время встречи с Зеленским, руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси подчеркнул, что решение Путина о передаче ЗАЭС в собственность России является нарушением международного права. По всем вопросам, связанным со станцией, МАГАТЭ будет контактировать исключительно с Украиной, сказал Гросси.

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