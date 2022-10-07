Потенциальная катастрофа на Запорожской АЭС коснется многих стран. Украинские специалисты провели соответствующие расчеты и выяснили, на каких территориях распространится радиация.
Об этом в интервью порталу LB рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко.
"Однозначной катастрофой является и то и другое (ядерный удар и взрыв на ЗАЭС, — УНИАН). Масштабы в случае аварии на ЗАЭС могут быть огромными. Есть расчеты, какое количество территории может быть поражено. Речь идет о многих странах. Возможность любой ядерной катастрофы зависит исключительно от уровня маразма россиян", — рассказал Галущенко.
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Ситуация на Запорожской АЭС: основные подробности
- В начале октября появилась информация, что оккупанты заминировали два энергоблока на ЗАЭС. Они пытаются подключить ее к российской энергетической системе или заставить работать на Крым.
- Президент России Владимир Путин 5 октября издал указ о присвоении временно оккупированной Запорожской АЭС. Все объекты на ее территории и имущество, согласно "документу", становятся федеральной собственностью РФ.
- Президент Украины Владимир Зеленский назвал попытки России сделать ЗАЭС своей собственностью "ничтожными".
- Оккупанты на территории атомной электростанции продолжают терроризировать персонал. Они заставляют работников подписывать контракты о сотрудничестве с "Росатомом", угрожая мобилизацией.