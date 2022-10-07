Есть расчеты, которые показывают распространение радиации в случае взрыва.

Потенциальная катастрофа на Запорожской АЭС коснется многих стран. Украинские специалисты провели соответствующие расчеты и выяснили, на каких территориях распространится радиация.

Об этом в интервью порталу LB рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко.

"Однозначной катастрофой является и то и другое (ядерный удар и взрыв на ЗАЭС, — УНИАН). Масштабы в случае аварии на ЗАЭС могут быть огромными. Есть расчеты, какое количество территории может быть поражено. Речь идет о многих странах. Возможность любой ядерной катастрофы зависит исключительно от уровня маразма россиян", — рассказал Галущенко.

Видео дня

Ситуация на Запорожской АЭС: основные подробности

В начале октября появилась информация, что оккупанты заминировали два энергоблока на ЗАЭС. Они пытаются подключить ее к российской энергетической системе или заставить работать на Крым.

Президент России Владимир Путин 5 октября издал указ о присвоении временно оккупированной Запорожской АЭС. Все объекты на ее территории и имущество, согласно "документу", становятся федеральной собственностью РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал попытки России сделать ЗАЭС своей собственностью "ничтожными".

Оккупанты на территории атомной электростанции продолжают терроризировать персонал. Они заставляют работников подписывать контракты о сотрудничестве с "Росатомом", угрожая мобилизацией.

Вас также могут заинтересовать новости: