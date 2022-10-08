Гросси сообщил, что в скором времени поедет в Россию, а затем снова в Украину, чтобы договориться о зоне защиты.

На восьмом месяце полномасштабного российского вторжения в МАГАТЕ заявили о том, что необходимо договориться с Россией о создании на территории ЗАЭС "зоны защиты".

Об этом сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаель Гросси в Twitter.

"Восстановление прямых обстрелов, поражающих единственный источник внешнего питания Запорожской атомной электростанции, безответственно. ЗАЭС должна быть защищена", – написал Гросси.

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Он сообщил, что в скором времени поедет в Россию, а затем снова в Украину, чтобы договориться о зоне защиты. "Это крайне необходимо", - подчеркнул он.

Ситуация на ЗАЭС:

Запорожскую АЭС с 4 марта контролируют российские захватчики. Также под оккупантами город-спутник АЭС - Энергодар.

6 августа появилась информация о том, что российские оккупанты могли заминировать ЗАЭС. Также 6 августа стало известно о том, что один из энергоблоков Запорожской АЭС отключен от энергосистемы.

11 августа 2022 года российские захватчики неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС территории вблизи атомного объекта. Были повреждения.

23 сентября в МАГАТЭ заявили о расширении присутствия миссии на ЗАЭС.

30 сентября 2022 года российские военные задержали генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова и вывезли его в неизвестном направлении.

5 октября Путин издал "указ" о присвоении оккупированной Запорожской АЭС.

7 октября российские оккупанты украли печать ЗАЭС.

8 октября 2022 года в результате вражеских обстрелов была полностью обесточена Запорожская АЭС, в автоматическом режиме включились дизель-генераторы.

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