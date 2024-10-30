'Людей категорически не хватает': Корчинский заявил о необходимости увеличения мобилизации

Он напомнил, что фронт большой - возможно даже 1300 км, поэтому необходимо огромное количество людей, чтобы держать этот фронт.

На сегодня мобилизованных более миллиона украинцев мало для активных боевых действий по всему фронту.

На фронте ощущается серьезный недокомплект личного состава, поэтому необходимы новые люди в армии. Об этом сказал основатель и лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский на ютуб канале "Говорит Большой Львов".

По его словам, мобилизованных на сегодня более миллиона украинцев мало для активных боевых действий по всему фронту. Он отмечает, что где-то 150 тысяч военнослужащих находится в резерве на случай решения, например, таких тяжелых ситуаций как сейчас в Донецкой области.

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"Потому что кем-то нужно это все дело останавливать. У нас не хватает не только техники, но и людей. А сейчас пехота решает очень много. Если в первой половине войны большинство ранений были осколочными, то сейчас, пожалуй, 60% это пулевые ранения, потому что речь идет о столкновении пехотных групп. И для того, чтобы хорошо себя чувствовать на фронте, то у нас должно быть много пехоты. Пехота все еще банкирует на поле боя", - подчеркнул Корчинский.

Он напомнил, что фронт большой - возможно даже 1300 км, поэтому необходимо огромное количество людей, чтобы держать этот фронт.

"Это фронт по размеру фронтов второй мировой войны, а значит и армии должны быть размером второй мировой войны. Там во второй мировой войне были цифры - 10 или 20 миллионов мобилизованных одномоментно и они действовали на фронте. Сейчас если мобилизовано 1 миллион 100 тысяч, то если разбросать по фронту, то этого категорически не хватает", - сказал Корчинский.

Мобилизация в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Литвиненко 29 октября на заседании Верховной Рады Украины сообщил, что Украина планирует мобилизовать дополнительно 160 тысяч граждан.

По словам секретаря СНБО, всего в состав Сил обороны Украины уже было призвано 1 млн 50 тысяч граждан. Он отметил, что мобилизованные еще 160 тысяч человек дадут возможность укомплектовать части до 85%.

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