Несколько месяцев назад актриса разошлась с Андреем Фединчиком после восьми лет брака

Украинская актриса Наталья Денисенко, известная по ролям в сериалах "Крепостная", "Домик на счастье" и фильме "Когда ты выйдешь замуж?" подробно рассказала о разводе с Андреем Фединчиком. Для звезды кино этот период стал одним из самых тяжелых в жизни, но несмотря на это она благодарна за этот опыт.

В интервью изданию Playboy, Денисенко призналась, что именно она настаивала на разводе с мужем, хотя для нее и было трудно принять тот факт, что они с Андреем уже не вместе.

"Это чрезвычайно сложно и больно, хоть и развод был моей инициативой. Эмоционально очень сложно принять тот факт, что мы больше не вместе. Мы прожили вместе десять лет, а это целая жизнь. И просто вычеркнуть человека из памяти, перестать что-то чувствовать или "перепрыгнуть" в новые отношения - невозможно. И в этом нет драмы совсем, это уважение к нашему общему прошлому, а оно было замечательным", - рассказала актриса.

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Сейчас Наталья не спешит строить новые отношения - она фокусируется на совместном с Фединчиком сыне Андрюше. Именно состояние мальчика после развода родителей - основной приоритет для актрисы. Поэтому она старается сохранить максимально здоровые отношения с экс-супругом.

"Даже если мы больше не вместе, он - отец моего сына, а это неразрывная связь на всю жизнь. Мы часто видимся, вместе воспитываем сына. Для меня очень важно, чтобы маленький Андрюша не чувствовал потери, ведь мы с папой очень сильно его любим и всегда будем рядом. Мне кажется, что сыночек это видит. Для меня самое главное, чтобы для ребенка семья осталась семьей независимо от обстоятельств", - поделилась Денисенко.

Наталка Денисенко добавила, что уделила значительное внимание своему внутреннему состоянию, ведь уверена, "если в душе хаос - в жизни тоже все сыпется". Сейчас актриса благодарна за весь пережитый опыт, потому что именно он делает ее сильнее и помогает лучше понять себя.

Напомним, что Денисенко и Фединчик официально развелись в мае этого года. Однако на судебном заседании супругов не было.

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