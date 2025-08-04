Новое поколение плохо продается, а на складах накапливаются излишки.

Nvidia и партнеры-производители видеокарт планируют "агрессивно" снизить стоимость ускорителей семейства GeForce RTX 50хх. Предполагается, что цены пойдут вниз уже в августе.

По данным BoardChannels и Chiphell, это связано со слабым спросом на новое поколение GeForce RTX и избытком устройств на складах. Утверждается, что поставки видеокарт превысили спрос как минимум в некоторых регионах мира.

Корректировка цен коснется себестоимости для партнеров вроде ASUS, MSI, Gigabyte и других. Этот шаг позволит вендорам достичь своих целей по продажам и "поддержать ликвидность рынка".

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Как отмечают СМИ, некоторые партнеры начали снижать цены на модели RTX 50 уже в конце июля. В качестве примера приводится GeForce RTX 5070: цена карты на Amazon опустилась до $580. Это самая низкая цена за всю историю наблюдений.

Предполагается, что в ближайшие недели скидки появятся на значительное количество моделей GeForce RTX 50. При этом речь идет, судя по всему, о временных акциях, а не о полном пересмотре розничных цен.

Ранее СМИ рассказали, что видеокарты NVIDIA RTX 50 Super с увеличенным на 50% объемом памяти поступят в продажу в конце 2025 года. Так, RTX 5080 Super получит 24 ГБ памяти, а у RTX 5070 Super будет 18 ГБ памяти.

Меж тем Nvidia прекращает поддержку видеокарт на архитектурах Maxwell, Pascal и Volta. К ним относятся такие хиты, как GeForce GTX 1060 и GeForce GTX 1080 Ti.

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