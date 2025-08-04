Враг использует реактивные "Шахеды" и ракеты "ИскандерК" для проведения комбинированных атак.

Российская стратегическая авиация находится в плохом состоянии по ряду причин. Об этом рассказал в эфире Radio NV Анатолий Храпчинский - бывший офицер воздушных сил, ныне заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы.

"Во-первых, потому что длительное время эксплуатируется и уже в 2022-23 Ту-95 нуждались в капитальном ремонте. Поэтому существенное уменьшение ресурса, активное использование этих самолетов во время массированных обстрелов. Уменьшение ресурсов и несвоевременный ремонт приводят к потере возможности их эксплуатации. Именно поэтому они переместили их как можно дальше. Чтобы уберечь то, что они могут сохранить", - сказал Храпчинский.

В то же время он добавил, что появление у оккупантов реактивных "Шахедов" свидетельствует о цели врага продолжать наносить комбинированные удары по Украине.

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"Здесь различные скорости позволяют ему это делать за счет дешевых средств поражения. Да, они уменьшают количество и работу стратегической авиации. Но при этом они активно начинают использовать "Искандер-К", где 20 минут подлета до Киева, реактивные "Шахеды". Поэтому да, стратегическая авиация умирает у РФ, но Россия нашла замену", - добавил Храпчинский.

Удары РФ: важные новости

Накануне командир подразделения разведки Вооруженных сил Украины Денис Ярославский рассказал, что российские оккупанты модернизируют "Шахеды" и планируют увеличить его боевую часть. Сейчас враг использует боевую часть в 50-55 килограммов, но оккупанты пытаются увеличить ее до 80-90 килограммов.

Также он рассказал, что оккупанты готовятся к ударам по энергетической инфраструктуре Украины во время осенне-зимнего периода. Он отметил, что целью оккупантов может быть заставить гражданских покинуть города.

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