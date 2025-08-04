Согласно новой утечке, Xiaomi 16 и Redmi Turbo 5 могут появиться в этом году раньше, чем обычно.

Появилась информация, что Xiaomi решила ускорить темпы выхода своих новых смартфонов. Вместо традиционного запуска в январе, как это было с Redmi Turbo 4, новая модель Redmi Turbo 5 может дебютировать уже в декабре текущего года. Об этом пишет GizmoChina.

Redmi Turbo 5 станет первым смартфоном на базе SoC Dimensity 8500 нового поколения. Уникальность этого запуска в том, что Xiaomi получит временную эксклюзивность на этот чип, в то время как смартфоны Honor, Realme и iQOO на Dimensity 8500 появятся только в первом квартале 2026 года.

Помимо мощной платформы, бюджетный флагман, как пишут инсайдеры, будет оснащен 6,67-дюймовым плоским OLED LTPS-дисплеем с разрешением 1,5K, батареей емкостью около 7000 мАч и металлической рамкой корпуса.

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Ожидается, что Redmi Turbo 5 ляжет в основу глобальной модели Poco X8 Pro. Смартфон уже прошел сертификацию EEC, что намекает на его скорый релиз, возможно, также в декабре.

Кроме того, новая утечка указывает на то, что флагманская серия Xiaomi 16 будет анонсирована уже в сентябре, что на месяц опережает прошлогодний график. Уже подтверждено, что они первыми получат чипсет Snapdragon 8 Gen 4.

Ранее в этом месяце у Xiaomi вышел недорогой смартфон Redmi 15 с батареей 7000 мАч и геймерским экраном. По словам производителя, это самый тонкий смартфон на рынке с таким аккумулятором.

Также компания успела выпустить очень бюджетный монитор с частотой 144 Гц и тонкими рамками. Производитель утверждает, что он подойдет как для геймеров, так и для работы.

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