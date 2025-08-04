Предусмотрено внеочередное прибытие в пункты пропуска автомобилей Сил безопасности и обороны Украины.

Министерство развития общин и территорий утвердило новые правила функционирования и использования системы "еЧерга" для пересечения границы.

Как сообщила пресс-служба ведомства, обновленные правила в первую очередь направлены на обеспечение прогнозируемости времени ожидания в онлайн-очереди и учета перевозки приоритетных товаров.

"Наша цель - чтобы каждый перевозчик пересекал границу прогнозируемо и предсказуемо. Для этого мы постоянно работаем над модернизацией системы "еЧерга". Новые правила учитывают потребности бизнеса, обеспечивают приоритет для ряда грузов и позволят сделать систему более прогнозируемой", - отметил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

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В частности, правила предусматривают приоритетное прибытие в пункты пропуска грузовиков:

со скоропортящимися грузами;

перевозящих товары предприятий со статусом "Авторизованный экономический оператор" (АЭО);

имеющих транзитную декларацию (Т1) или книжку МДП (Carnet TIR).

Соотношение приоритетных грузов к другим типам грузов будет рассчитываться в соответствии с одобренным правилом, а именно - 1 грузовик АЭО/Т1/МДП со скоропортящимся грузом: 1 грузовик со скоропортящимся грузом: 1 грузовик АЕО/Т1/МДП: 5 грузовиков, не имеющих приоритета.

Также предусмотрено внеочередное прибытие в пункты пропуска автомобилей Сил безопасности и обороны Украины, следующих в служебных нуждах.

В министерстве отмечают, что важным нововведением в правилах есть инструменты обеспечения прогнозируемости "еЧерги", а именно предотвращение ситуаций, при которых перевозчики бронируют место в очереди "на всякий случай", без четкого намерения выполнить перевозки. Тем самым они увеличивают очередь, которая становится непрогнозируемой в период массовых отмен или продлений времени ожидания со стороны перевозчиков - особенно в выходные дни.

Для преодоления этого явления в системе будет ограничено количество продлений и отмен очереди. Так, воспользоваться функцией продления очереди можно будет один раз в два месяца (60 дней) для каждого грузового автомобиля перевозчика. Отсрочить заезд на пункт пропуска можно будет один раз на 4,6,8 или 10 часов.

Как и раньше, пользователи смогут отменить очередь. Вместе с тем, электронная система автоматически будет блокировать возможность зарегистрировать в новую очередь конкретный грузовик в течение двух недель, если:

пользователь внес недостоверные данные относительно водителя, груза или транспортного средства;

выявлены данные о пересечении границы без регистрации в еЧерге;

выявлены данные о перевозке груза, но при регистрации в очереди было указано пустое транспортное средство;,

пользователь дважды подряд самостоятельно отменял место в очереди для грузовика, который уже был в статусе "въезда в пункт пропуска";

состоялось аннулирование очереди системой дважды подряд из-за неприбытия грузовика в пункт пропуска;

за сутки до пересечения границы пользователь дважды отменил место в очереди в течение последних 30 дней.

В ведомстве напомнили, что сейчас "еЧерга" работает для лицензированных транспортных средств (грузовиков и автобусов) на пунктах пропуска со всеми странами. Благодаря системе границу на выезд из Украины по онлайн-записи пересекли более 2,2 миллиона транспортных средств. Из них - более 200 тысяч это автобусы.

"еЧерга" - другие новости

В декабре 2022 года в Украине стартовала электронная очередь пересечения границы для грузовиков - "еЧерга". Ключевая задача системы - рассчитать ориентировочное время пересечения границы.

В марте 2023 года "еЧерга" заработала для водителей грузовиков, пересекающих международный пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе Украины и Польши.

В феврале 2024 года правительство приняло постановление, которое распространяет электронную очередь пересечения границы и на водителей легковых автомобилей. Тогда Кабмин одобрил возможность информационного обмена между системой "еЧерга" и порталом "Дия".

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