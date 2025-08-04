'Человек, который забрал миллионы жизней': вероятная дочь Путина отреклась от него

Много лет Луиза не показывала полностью свое лицо в соцсетях, но она впервые выложила открытые селфи.

Луиза Розова, которую называют дочерью российского диктатора Владимира Путина впервые поделилась своими фотографиями и косвенно раскритиковала главу Кремля.

Как пишет BILD, Луиза Розова до сих пор вела непубличный образ жизни, но вдруг начала открыто говорить о своей семье и жизни во французской эмиграции.

Девушка родилась 3 марта 2003 года в Санкт-Петербурге как Елизавета Кривоногих. Ее мать - предполагаемая любовница Путина, которая после рождения девочки внезапно разбогатела. Луиза закончила художественную академию в Париже, организовывала антивоенные выставки, но никогда не комментировала войну в Украине и возможную родственную связь с Путиным. В ее свидетельстве о рождении пустая графа "отец", но указано отчество "Владимировна".

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Много лет Луиза не показывала полностью свое лицо в соцсетях, но она впервые выложила открытые селфи и написала в одном из постов:

"Так замечательно снова показать миру свое лицо. Это ежедневно напоминает мне, кем я родилась и кто разрушил мою жизнь. Человек, который забрал миллионы жизней и разрушил мою"

При этом девушка не упоминает непосредственно имя Путина в своих публикациях.

Российская оппозиция неоднократно критиковала Луизу за публичную жизнь в с элементами роскоши. Девушка публиковала фото в дизайнерской одежде, летала на частных самолетах, работала диджеем в модных клубах. В феврале 2022 года, после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Розова покинула Россию. О вынужденной эмиграции девушка высказалась так:

"Я не могу пройтись по любимому Петербургу. Не могу побывать в любимых местах и заведениях".

Впрочем, она не вспомнила о страданиях украинских и российских семей в этой войне.

За пределами России ей продолжали напоминать о прошлом. В частности, в июне российская художница в эмиграции Настя Родионова отказалась от сотрудничества с парижскими галереями, где антивоенное искусство курировала Розова. Луиза впервые отреагировала на это:

"Я действительно виновата в действиях своей семьи, которая даже не слышит меня?"

В парижской эмиграции Луиза Розова пытается изменить свой имидж. В Instagram она осуждает войну в Украине и критикует культ брендов, присущий детям элиты.

Луиза Розова - что известно о внебрачной дочери Путина

Как сообщал УНИАН, внебрачная дочь Владимира Путина, которая училась в Париже, осталась жить во Франции и теперь работает в художественной галерее, где выставляются украинские и антивоенные российские художники.

Выяснилось, что мать Лизы, Светлана Кривоногих, еще в 1990-е годы была близко знакома с Владимиром Путиным, который только поднимался по карьерно-политической лестнице к власти. В 2003 году Светлана родила дочь от неизвестного мужчины. И после этого женщина, которая до того работала уборщицей, начала стремительно богатеть и быстро превратилась в миллиардершу.

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