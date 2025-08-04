Он говорит, что в интересах Турции поддерживать тесные партнерские отношения с Украиной.

Турция планирует усилить свои дипломатические позиции, претендуя на лидерство в Черноморском регионе. В то же время, страна готова строить партнерские отношения с Украиной, поскольку понимает опасность, которую представляет Российская Федерация. Об этом посол Украины в Турции Нариман Джелял рассказал в интервью для РБК-Украина.

"Турция видит себя лидером, и это не является секретом. Она претендует на лидерство в исламском мире, а в тюркском мире уже является фактическим лидером. Представители многих тюркских стран, включая Азербайджан, страны Центральной Азии и тюркские народы в России и Украине (например, крымские татары), признают ведущую роль Турции, а также лично президента Эрдогана", - сказал он.

Он уточнил, что за лидерство в исламском мире Турция конкурирует с арабскими странами. И хоть среди них есть более богатые страны, Турция гораздо активнее в международной политике.

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В том числе, лидерство Турции, по мнению Джеляла, проявляется в ее отношении к региональным конфликтам, в частности к войне между Украиной и Россией. В то же время, Турция понимает, что достичь лидерских позиции возможно только в партнерстве, сохраняя свои отношения с Европой и США.

"С Россией можно торговать, но не может быть стратегического партнерства, которое бы защищало интересы Турции. Если Россия расправится с Украиной, следующими будут Кавказ и, возможно, сама Турция. История свидетельствует, что Россия стремится контролировать проливы Босфор и Дарданеллы, чтобы иметь выход в Средиземное море. Кстати я уверен, что нынешнее закрытие Турцией проливов только способствует этому стремлению россиян", - сказал посол.

Он пояснил, что многие в Турции это понимают, а объективные турецкие политики непременно придут к выводу, что в глобальном измерении интересы Турции, особенно в отношении безопасности в Черном море, - это тесные партнерские отношения с Украиной.

Что известно о Наримане Джеляле

Крымский активист Нариман Джелял остался с семьей в оккупированном Крыму после 2014 года. Как правозащитник и заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, он отстаивал права крымских татар, освещая притеснения со стороны российских силовиков. В 2021 году в его доме прошли обыски, а его самого вывезли и несколько лет удерживали в плену. Летом прошлого года во время очередного обмена пленных с РФ Наримана Джеляла освободили.

В декабре 2024 года президент Владимир Зеленский назначил его послом в Турецкую Республику.

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