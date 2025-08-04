Дипломат отметил, что этот визит требует значительных усилий, поскольку существует немало вопросов, мешающих его реализации.

Украина готовится к визиту президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Ключевой темой визита может стать ратификация соглашения о свободной торговле между странами.

Об этом заявил посол Украины в Турции Нариман Джелял в интервью РБК-Украина. Дипломат отметил, что украинская сторона сейчас активно работает над организацией визита Эрдогана в Украину. Личное приглашение ему передал президент Владимир Зеленский.

"Этот визит требует значительных усилий, поскольку существует немало вопросов, мешающих его реализации", - сказал посол.

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Джелял заявил, что ключевой темой визита может стать ратификация соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией - важного документа как для стратегического партнерства, так и для значительной части украинского бизнеса.

"Приглашение президента Зеленского очень простое: Турция заинтересована в подписании соглашения о свободной торговле. Это соглашение важно и для значительной части нашего бизнеса, хотя для некоторых оно может создать напряжение из-за усиления конкуренции. Однако это политическое решение. Президент Зеленский предложил ратифицировать это соглашение во время визита Эрдогана, что было бы хорошим и символическим шагом", - пояснил Джелял.

Последние заявления Эрдогана об Украине

Как сообщал УНИАН, ранее Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украина и Россия могут договориться о прекращении огня в скором времени. Он подчеркнул, что подписание мирного соглашения может состояться в Турции.

"Мы считаем, что эта война должна закончиться. Как переговорный стол был накрыт в Стамбуле, так и стол мира в скором будущем будет накрыт в Турции - и эта кровопролитная война будет завершена", - сказал президент Турции.

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