Подготовку личного состава Сил обороны Украины можно улучшать на основе лучших наработанных практик и примеров. Такое мнение генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко высказал во время общения с общественным деятелем и политиком Бориславом Березой.
В частности, у Марченко спросили, что надо делать с мобилизацией, чтобы бригады получали качественное пополнение и можно ли как-то менять подготовку наших военных.
"Это можно и даже нужно делать. Могу привести в пример 199 учебный центр. Это центр ДШВ. У них на самом высоком уровне идет подготовка военных. У них достаточно инструкторов. Не так, как в Сухопутных войсках - один инструктор на 30 человек, проходящих обучение. То есть, у них там один инструктор на 10-15 мужчин. У нас есть примеры, у нас уже есть наработанные принципы и подходы, но их надо просто распространять", - сказал Марченко.
Также у него спросили, почему в Украине нет общенационального подхода к подготовке командного состава низшего уровня.
Марченко считает, что в Украине уже давно надо было менять систему обучения для командного состава.
В частности, генерал-майор считает, что в стране, которая воюет, учить командира взвода четыре года бессмысленно и несовершенно.
"У нас есть очень много примеров, когда из солдата во время войны мы делали очень хорошего сержанта, а из этого сержанта - мы делали очень хорошего заместителя командира взвода, а из этого замкомвзвода потом получался идеальный командир взвода. Потом из этого командира взвода выходил идеальный командир роты... Есть европейская система обучения. Не обязательно нам держать эти институты и по четыре года держать там людей. У нас война, у нас некогда 4 года обучать офицера", - подчеркнул Марченко.
Он убежден, что Украине надо полностью пересмотреть систему обучения и сделать так, как это делается во многих европейских странах:
"Ты не можешь быть сержантом, пока ты не был солдатом. Ты не можешь быть командиром взвода, пока ты не был солдатом и сержантом. Ты не можешь быть командиром роты, пока ты не прошел все эти ступени. Это очень простая и очень действенная система обучения".
Он считает, что сержант за 8 месяцев курсов может получить повышение по службе.
Мобилизация в Украине
Как сообщал УНИАН, сроки базовой военной подготовки мобилизованных планируют увеличить в полтора раза. Пилотный проект уже запущен в четырех учебных центрах ВСУ.
20 октября командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко сообщил, что доучивать мобилизованных сегодня приходится уже силами бригад, куда они попадают.