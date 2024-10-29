В условиях войны тратить четыре года на обучение командира взвода нецелесообразно.

Подготовку личного состава Сил обороны Украины можно улучшать на основе лучших наработанных практик и примеров. Такое мнение генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко высказал во время общения с общественным деятелем и политиком Бориславом Березой.

В частности, у Марченко спросили, что надо делать с мобилизацией, чтобы бригады получали качественное пополнение и можно ли как-то менять подготовку наших военных.

"Это можно и даже нужно делать. Могу привести в пример 199 учебный центр. Это центр ДШВ. У них на самом высоком уровне идет подготовка военных. У них достаточно инструкторов. Не так, как в Сухопутных войсках - один инструктор на 30 человек, проходящих обучение. То есть, у них там один инструктор на 10-15 мужчин. У нас есть примеры, у нас уже есть наработанные принципы и подходы, но их надо просто распространять", - сказал Марченко.

Видео дня

Также у него спросили, почему в Украине нет общенационального подхода к подготовке командного состава низшего уровня.

Марченко считает, что в Украине уже давно надо было менять систему обучения для командного состава.

В частности, генерал-майор считает, что в стране, которая воюет, учить командира взвода четыре года бессмысленно и несовершенно.

"У нас есть очень много примеров, когда из солдата во время войны мы делали очень хорошего сержанта, а из этого сержанта - мы делали очень хорошего заместителя командира взвода, а из этого замкомвзвода потом получался идеальный командир взвода. Потом из этого командира взвода выходил идеальный командир роты... Есть европейская система обучения. Не обязательно нам держать эти институты и по четыре года держать там людей. У нас война, у нас некогда 4 года обучать офицера", - подчеркнул Марченко.

Он убежден, что Украине надо полностью пересмотреть систему обучения и сделать так, как это делается во многих европейских странах:

"Ты не можешь быть сержантом, пока ты не был солдатом. Ты не можешь быть командиром взвода, пока ты не был солдатом и сержантом. Ты не можешь быть командиром роты, пока ты не прошел все эти ступени. Это очень простая и очень действенная система обучения".

Он считает, что сержант за 8 месяцев курсов может получить повышение по службе.

Как сообщал УНИАН, сроки базовой военной подготовки мобилизованных планируют увеличить в полтора раза. Пилотный проект уже запущен в четырех учебных центрах ВСУ.

20 октября командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко сообщил, что доучивать мобилизованных сегодня приходится уже силами бригад, куда они попадают.

Вас также могут заинтересовать новости: