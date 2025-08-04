Экономика Украины может терять до 7,8% ВВП ежегодно, если часть мигрантов не вернется.

Из-за полномасштабной войны из Украины выехали миллионы граждан. Страны Европейского Союза получают выгоды от участия украинцев в своих экономиках, в то же время Украина сталкивается с рисками, связанными с потерей человеческого капитала.

Об этом свидетельствует переданный УНИАН аналитический обзор Центра экономических исследований и прогнозирования "Финансовый пульс".

По словам руководительницы аналитического департамента Центра Диляры Мустафаевой, по данным НБУ, более 4,2 млн украинцев имеют статус временной защиты в Европейском Союзе, и значительная их часть уже интегрировалась в рынок труда.

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"Украинцы активно работают, платят налоги и обеспечивают часть экономического роста стран, которые предоставили им убежище. Например, вклад украинцев в прирост ВВП Польши в 2024 году достиг 2,7%. В то же время это те же граждане, чей отъезд обостряет проблемы в самой Украине - от дефицита рабочей силы до демографического кризиса", - отметила она.

По данным Центра экономической стратегии, почти 70% вынужденных мигрантов имеют высшее образование, но часто работают на менее квалифицированных должностях. Основные препятствия - языковой барьер и отсутствие признания украинских дипломов.

"Средний уровень зарплат украинцев за рубежом ниже на треть, чем у местных работников. Но даже при таких условиях их экономический вклад для стран-реципиентов является ощутимым. Многие государства, в частности Чехия, Словакия, Польша, уже получают больше налогов от украинцев, чем тратят на их поддержку", - подчеркивает Мустафаева.

Впрочем, риски для Украины остаются критическими. По последним опросам, только 43% мигрантов рассматривают возможность возвращения, тогда как в 2022 году таких было почти 75%.

Мустафаева отметила, что украинская экономика может терять до 7,8% ВВП ежегодно, если даже часть мигрантов не вернется.

"Поэтому одна из главных задач - это создание условий, которые будут побуждать людей возвращаться. Речь идет о доступном жилье, новых рабочих местах, образовательных программах, поддержке детей и стимулировании бизнеса", - отмечает эксперт.

Украинские беженцы в Европе - последние новости

Чехия по-прежнему поддерживает прием украинских беженцев, но новый опрос показывает, что в обществе растет усталость от украинцев на фоне экономических проблем в стране. В частности, согласно новому опросу агентства STEM, 58 % респондентов считают, что страна приняла слишком много беженцев.

Премьер-министр Баварии и лидер партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зедер призвал прекратить выплаты государственной помощи по программе Bürgergeld всем украинским беженцам в Германии.

К тому же Ирландия готовится к постепенному сворачиванию государственной поддержки жильем для украинских беженцев. Колм Брофи, государственный министр по вопросам миграции, заявил, что правительство уже начало разрывать контракты на временное размещение, и эта тенденция продолжится в течение следующих месяцев.

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