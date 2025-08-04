В ближайшие три года в стране можно будет наблюдать за тремя солнечными затмениями, и власти уже опасаются нашествия туристов.

Вот уже несколько лет астротуризм является одним из самых популярных туристических трендов. Люди готовы путешествовать на другой конец мира, чтобы полюбоваться на звезды, северное сияние или затмение.

Тем временем, в ближайшие три года Испанию ждет уникальное небесное зрелище – трилогия солнечных затмений, два из которых будут полными, пишет The Olive Press.

Так, первое полное солнечное затмение произойдет 12 августа 2026 года, а второе – 2 августа 2027 года. В обеих случаях Испания станет одной из лучших зон наблюдения за ними в Европе.

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Ожидается, что солнечное затмение 2026 года погрузит в полную темноту часть северной Испании, а событие 2027 года – юг страны, где Андалусия, вероятно, станет центром космического туризма.

Третье частичное затмение произойдет 26 января 2028 года и завершится прямо над Пиренейским полуостровом.

Тем временем, испанские власти настолько обеспокоены потенциальным наплывом охотников за затмением – возможно, сотнями тысяч туристов – что сформировали правительственную рабочую группу из 13 министерств, чтобы предотвратить превращение события в логистический кошмар.

Издание отмечает, что местные власти уже готовятся к транспортному хаосу, нехватке мест в отелях и даже дефициту топлива в сельских районах, которые, как ожидается, будут переполнены жаждущими увидеть это явление. А поскольку затмения ожидаются в знойные летние месяцы, серьезную обеспокоенность вызывают также тепловые удары, лесные пожары и всплеск дорожно-транспортных происшествий.

Испания не хочет рисковать, особенно после того, как США столкнулись с аналогичными проблемами во время затмений 2017 и 2024 годов. Число смертельных автокатастроф резко возросло во время затмения 2017 года, и некоторым американским штатам пришлось объявить чрезвычайное положение перед затмением 2024 года.

Кроме того, представители системы здравоохранения предупреждают о реальной опасности повреждения глаз. Прямой взгляд на солнце – даже во время затмения – без специальных сертифицированных очков может привести к необратимой слепоте.

На данный момент в стране проходит годичная кампания по информированию общественности, в ходе которой власти призывают население приобретать только официальные очки для наблюдения за затмением, а не дешевые подделки.

Лучшие места в мире для любителей астротуризма

Как ранее сообщал УНИАН, ранее гуру астротуризма Валери Стимак назвала восемь лучших мест в мире для наблюдения за звездами в 2025 году.

Также ученые предупредили, что в 2025 году северное сияние на нашей планете будет особенно ярким.

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