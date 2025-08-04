Вот уже несколько лет астротуризм является одним из самых популярных туристических трендов. Люди готовы путешествовать на другой конец мира, чтобы полюбоваться на звезды, северное сияние или затмение.
Тем временем, в ближайшие три года Испанию ждет уникальное небесное зрелище – трилогия солнечных затмений, два из которых будут полными, пишет The Olive Press.
Так, первое полное солнечное затмение произойдет 12 августа 2026 года, а второе – 2 августа 2027 года. В обеих случаях Испания станет одной из лучших зон наблюдения за ними в Европе.
Ожидается, что солнечное затмение 2026 года погрузит в полную темноту часть северной Испании, а событие 2027 года – юг страны, где Андалусия, вероятно, станет центром космического туризма.
Третье частичное затмение произойдет 26 января 2028 года и завершится прямо над Пиренейским полуостровом.
Тем временем, испанские власти настолько обеспокоены потенциальным наплывом охотников за затмением – возможно, сотнями тысяч туристов – что сформировали правительственную рабочую группу из 13 министерств, чтобы предотвратить превращение события в логистический кошмар.
Издание отмечает, что местные власти уже готовятся к транспортному хаосу, нехватке мест в отелях и даже дефициту топлива в сельских районах, которые, как ожидается, будут переполнены жаждущими увидеть это явление. А поскольку затмения ожидаются в знойные летние месяцы, серьезную обеспокоенность вызывают также тепловые удары, лесные пожары и всплеск дорожно-транспортных происшествий.
Испания не хочет рисковать, особенно после того, как США столкнулись с аналогичными проблемами во время затмений 2017 и 2024 годов. Число смертельных автокатастроф резко возросло во время затмения 2017 года, и некоторым американским штатам пришлось объявить чрезвычайное положение перед затмением 2024 года.
Кроме того, представители системы здравоохранения предупреждают о реальной опасности повреждения глаз. Прямой взгляд на солнце – даже во время затмения – без специальных сертифицированных очков может привести к необратимой слепоте.
На данный момент в стране проходит годичная кампания по информированию общественности, в ходе которой власти призывают население приобретать только официальные очки для наблюдения за затмением, а не дешевые подделки.
Лучшие места в мире для любителей астротуризма
Как ранее сообщал УНИАН, ранее гуру астротуризма Валери Стимак назвала восемь лучших мест в мире для наблюдения за звездами в 2025 году.
Также ученые предупредили, что в 2025 году северное сияние на нашей планете будет особенно ярким.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Превращается в парк развлечений: жители Монмартра бьют тревогу из-за наплыва туристов
- В Италии скандал: фермеры требуют с туристов деньги за проход по популярной тропе в Альпах
- Достали всех: в Венеции даже лавочники требуют ограничить поток туристов
Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.