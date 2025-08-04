Будет нести больше разрушений: военный рассказал о новой боевой части 'Шахеда'

Такой БПЛА при попадании в многоэтажку все уничтожит до пятого этажа.

Россияне усиливают боевую часть "Шахеда" и это приведет к еще большим разрушениям при его попадании в дом. Об этом сказал командир подразделения разведки Вооруженных сил Украины Денис Ярославский в эфире Ранок.LIVE.

По его словам, на сегодня россияне используют "Шахеды", в которых боевая часть 50-55 килограммов. При этом добавил, что по разведданным, враг пытается увеличить ее до 80-90 килограммов.

"Это уже проблема. Для понимания гражданских людей - если такой "Шахед" попадает в девятиэтажный дом, то он до пятого этажа все "разберет". Это уже серьезно", - подчеркнул Ярославский.

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"Шахеды" против Украины

Как сообщал УНИАН, РФ запустила производство реактивных дронов-камикадзе типа "Shahed".

Основатель благотворительной организации "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный, отметил, что для атаки по Украине, в частности Киеву, россияне пока применяют очень мало "реактивных "Шахедов", потому что они технологически гораздо сложнее "Шахедов" с двигателем внутреннего сгорания и гораздо дороже.

По его словам, была "утечка" информации из иранской разведки, там они такой "шахед" продавали России за более чем миллион долларов. Если сравнить с "Шахедом" с двигателем внутреннего сгорания, то стоимость такого дрона - примерно 100-150 тысяч долларов за единицу.

Военный обозреватель подчеркнул, что массовое производство реактивных двигателей, которые используются в дронах-камикадзе типа "Шахед", является технически сложной задачей. Даже у стран-союзников Украины, в частности Чехии, которая имеет налаженное производство аналогичных двигателей, этот процесс идет довольно медленно.

При этом подчеркнул, что даже дроны без реактивных двигателей, представляют серьезную угрозу для Украины. Воздушные силы Вооруженных сил Украины активно работают над нейтрализацией этой угрозы. И, как свидетельствует статистика последних недель, более 90% вражеских дронов удается сбивать даже во время масштабных атак.

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