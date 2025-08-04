По словам адвоката, полномочия ТЦК должен регулировать закон и должны быть прозрачные отношения между людьми и государством.

По состоянию на сегодня кодекс об административной ответственности и законодательство не содержат такого понятия, как розыск при мобилизационных мероприятиях. Об этом заявила адвокат Татьяна Козаченко в эфире "Киев24".

"Нам все время говорят о том, что люди находятся в розыске. Однако кодекс об административной ответственности и законодательство не содержат такого понятия, как розыск при мобилизационных мероприятиях. Потому что розыск - это часть уголовных производств. Для этого нужны определения следственного судьи. И таким образом мы все время получаем информацию о каких-то розысках, которые на самом деле не являются нормально урегулированными законодательством", - сказала она.

Также адвокат подчеркнула, что ТЦК не имеют права задерживать - это полномочия полиции.

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"Поэтому, с одной стороны, есть однозначно действия людей, которые имеют признаки преступления, потому что люди проникают в государственные здания, на территорию государственных зданий, они вредят имуществу. Здесь могут быть признаки и захвата государственных зданий, и может быть хулиганство, и другие признаки правонарушений", - отметила Козаченко.

Но, как пояснила адвокат, с точки зрения государства должно быть не только расследование конкретных действий людей, а должно быть расследование, в частности, действий правоохранителей, которые могли к этому привести.

"Должно быть обязательно привлечение к ответственности, потому что на сегодняшний момент доверие между людьми и правоохранительными органами чрезвычайно низкое", - добавила она.

Мобилизация в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 1 августа в Виннице произошел конфликт между местными жителями и работниками территориального центра комплектации и социальной поддержки (ТЦК и СП). Военнослужащие ТЦК во время мероприятий по оповещению граждан о мобилизации обнаружили мужчину, который находился в розыске за уклонение от военной службы.

"В дальнейшем группа людей, в т.ч. представители общественной организации, прибыла по месту временного размещения ТЦК и, требуя отпустить мужчину, совершила конфликт с военнослужащими", - рассказали правоохранители.

По данным полиции, к учреждению подошли около 80 граждан, часть из которых выломала ворота и пытались прорваться внутрь. К людям были применены полицейские меры, чтобы оттеснить их за территорию объекта.

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