На радиорынке огнем повреждены 50 торговых павильонов, еще 8 - разрушены до основания.

Ночью 4 августа российские оккупанты нанесли дроновой удар по Одессе. Был разрушен известный радиорынок, загорелась историческая синагога Пересыпь. По данным пресс-службы Одесской областной прокуратуры, вооруженные силы РФ атаковали Одессу и область ударными дронами типа "Shaheed-136".

"В результате попаданий возник пожар на радиорынке в Одессе. Огнем повреждены 50 торговых павильонов, 8 - разрушены до основания. В Одесской области повреждены 2 сооружения, 2 склада и частный дом. Также из-за атаки повреждения получили 6 легковых авто", - говорится в сообщении.

Полный перечень разрушений и повреждений сейчас устанавливается. Начато расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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По данным регионального главка ГСЧС, в результате попаданий вспыхнули масштабные пожары, которые спасатели ликвидировали вместе с добровольцами. В Одесском районе поврежден частный дом, хозяин которого самостоятельно ликвидировал пожар в собственном дворе.

Однако наибольшим разрушениям подверглась территория радиорынка - огонь уничтожил десятки торговых павильонов, где находилась электроника и бытовая техника. Также масштабный пожар ликвидирован в общежитии, которое не действует.

В пресс-службе мэрии добавили, что ночной атакой врага повреждены два жилых дома, объекты бизнеса и муниципальный театр им.

Также стало известно, что пострадало историческое здание. Как сообщили в Еврейской общине Одессы, получила серьезные повреждения и загорелась историческая синагога Пересыпь. Здание находится возле указанного рынка.

В заявлении говорится, что Еврейская община Одессы призывает мировых лидеров и правозащитные организации немедленно и однозначно осудить эти повторяющиеся акты агрессии. Целенаправленные нападения на гражданскую и религиозную жизнь нельзя оставлять без ответа.

Главный раввин Одессы, раввин Шломо Бакшт сказал: "На следующий день после того, как мы оплакиваем разрушение Храма в Иерусалиме, мы теперь оплакиваем еще одну потерю - серьезные повреждения синагоги Пересыпь в Одессе".

По его словам, хотя она не использовалась в последние годы, в течение многих поколений эта синагога была "домом молитвы, памяти и святости, где хранились старинные свитки и книги".

"Ее разрушение - это рана для нашей общины и нашего наследия", - подчеркнул раввин.

Рафаэль Крускал, вице-президент еврейской общины Одессы и генеральный директор организации Tikva, который эвакуировал сотни еврейских детей в Румынию в начале войны, резко осудил нападение:

"Когда нападают на дом молитвы, я ожидаю, что мир решительно осудит этот акт жестокости. Бессмысленные атаки, направленные на религиозные сооружения и мирных жителей, - это моральная граница, которая уже слишком часто нарушается. Это нужно остановить. Наши общины, наши дети и наши святыни заслуживают защиты, а не уничтожения".

Удары РФ по Одессе - важные новости

Напомним, в ночь на 4 августа ряд регионов Украины охватила воздушная тревога из-за угрозы со стороны Российской Федерации. Стало известно, что группы дронов с Черного моря летят в направлении Одесской области, Одессы. Вскоре в Одессе начались взрывы.

В конце июля Одесса тоже подверглась массированной дроновой атаке со стороны РФ. В городе вспыхнули несколько пожаров, поражены рынок "Привоз", Приморский бульвар, который входит в перечень объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Спасатели нашли 32-летнего погибшего - тело деблокировали в разрушенной многоэтажке.

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