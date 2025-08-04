Система будет сканировать интернет в поисках ответов на запросы пользователя.

В начале 2025 года внутри Apple была сформирована команда для создания системы, сканирующей интернет в поисках ответов на запросы пользователя а-ля ChatGPT для Siri, Spotlight и Safari, – пишет журналист Марк Гурман из издания Bloomberg.

Сейчас голосовой помощник от Apple полагается на разработки OpenAI: при поступлении запроса, который Siri не в состоянии обработать самостоятельно, он перенаправляется в ChatGPT, где и формируется ответ.

Изначально Apple не планировала делать свой поисковик, но популярность ChatGPT заставила ее передумать. Кроме того, Минюст США рассматривает возможность запрета соглашения между Google и Apple, по которому Google является поисковой системой по умолчанию на устройствах Apple.

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По информации Гурмана, конечный продукт может выйти в виде отдельного приложения, либо проявиться в будущих версиях Siri, Spotlight и Safari.

После Apple Intelligence "купертиновцы" зареклись анонсировать новые функции прежде времени. Гурман полагает, что компания сделает умный поисковик частью iOS 27. То есть выйдет он не раньше осени 2027 года.

Глава Apple Тим Кук объяснял отставание компании в ИИ-гонке тем, что для них важно быть лучшими, а не первыми. В то же время сотрудники Apple считают, что в компании совершили ошибку, сосредоточившись на AR/VR, когда акцент должен был быть на ИИ.

Ранее Apple активировала в Украине функцию проверки слуха для AirPods Pro 2. Теперь наушники можно превратить в настоящий слуховой аппарат и оценить качество слуха.

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