Во второй половине недели погода в Украине стабилизируется.

На этой неделе в Украине ожидается неоднородная температура. Свежее всего будет на западе, местами - до +19°, а вот на юге сохранится самая жаркая погода с температурой до +37°. Осадки ожидаются только в первой половине недели, а уже на выходных по всей стране установится сухая погода. Об этом сообщает Погода УНИАН.

4 августа на западе и севере Украины будет +25°...+28°, а во Львовской области температура не поднимется выше +21°. На востоке будет от +25° до +31°. В центре +27°...+32°, а на юге Украины разогреет до +34°.

Во вторник, 5 августа, погода в Украине существенно не изменится. В западных и большинстве северных областей будет +25°...+27°, на остальной территории +28°...+34°, а на юге местами сильная жара +35°...+36°.

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В среду, 6 августа, на западе Украины пройдут сильные дожди и грозы. Осадки доберутся также до северных, Винницкой и Черкасской областей. Благодаря дождям на западе Украины и в Житомирской области похолодает до +19°...+24°.

На севере Украины, в Харьковской области и местами в центре столбики термометров покажут +36°...+29°, а на остальной территории будет жара +31°...+37°.

В четверг, 7 августа, контрасты температур чуть сгладятся. На западе и севере будет +22°...+24°, а на юге и востоке столбики термометров покажут +30°...+33°. В центральной части Украины ожидается +24°...+28°.

Перед выходными погода в Украине еще более стабилизируется. В большинстве областей уже будет +25°...+30°.

На выходных, 9 и 10 августа, по всей Украине будет сухо и очень тепло. В конце недели в большинстве областей будет +25°...+30°, на юге и в Днепропетровской области +31°...+34°.

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