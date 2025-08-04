"Разворот" произошел после того, как индийские государственные нефтеперерабатывающие компании приостановили закупку российской нефти из-за уменьшения размера скидок.

Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Индии Indian Oil Corp приобрела на тендере 7 миллионов баррелей нефти из США, Канады и Ближнего Востока с поставкой в сентябре, сообщили Reuters несколько анонимных источников на рынке.

По словам собеседников издания, индийский нефтеперерабатывающий гигант купил 4,5 миллиона баррелей американской нефти, 500 тысяч баррелей канадской нефти Western Canadian Select и 2 миллиона баррелей нефти Das, добытой в Абу-Даби.

Два источника издания связали закупку сырья в больших объемах, чем обычно, необходимостью замещения российской нефти.

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Издание констатирует, что тендер состоялся после того, как индийские государственные нефтеперерабатывающие компании приостановили закупку российской нефти из-за уменьшения размера скидок, а также на фоне дополнительных санкций Европейского Союза в отношении торговли российскими энергоносителями.

Вместе с тем, по данным Reuters, Индия не отказалась от импорта российского сырья, несмотря на санкционные угрозы президента США Дональда Трампа.

Индия - третий по величине импортер нефти в мире. Страна является крупнейшим покупателем российской нефти, поставляемой морским путем.

Индия ищет замену российской нефти

В середине июля министр нефти Индии Хардипа Сингх Пури заявил, что его страна сможет найти замену российской нефти, в случае попадания под вторичные американские санкции. Он пояснил, что на рынке появляется немало новых поставщиков. К тому же сама Индия наращивает объемы геологоразведки и добычи нефти.

За несколько дней до этого заявления, президент США Дональд Трамп дал Кремлю 50 дней на завершение российско-украинской войны и пригрозил 100% пошлинами покупателям российской нефти.

29 июля Трамп установил новый дедлайн прекращения российско-украинской войны. Он отметил, что у РФ для этого есть 10 дней. Американский президент в очередной раз пригрозил Путину санкциями, хотя не уверен, что новые ограничения повлияют на действия нашего врага.

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