Две бригады НГУ получили от столичной громады 2300 FPV-дронов, - Кличко

Мэр столицы отметил, что с начала года киевская громада уже не впервые присылает помощь этим бригадам.

Мэр Киева Виталий Кличко передал от столичной громады большую партию дронов двум бригадам Национальной гвардии Украины. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Передал от громады Киева на самые горячие направления фронта очередную партию необходимой помощи. Еще 2300 БпЛА разных типов получили бойцы Нацгвардии Украины. В частности, к военным 25-й Киевской бригады им. князя Аскольда НГУ отправились еще 1100 FPV-дронов (ночные, дневные и цифровые). К бойцам 27-й Печерской бригады НГУ поехали 1200 БпЛА", - сообщил Виталий Кличко.

Мэр столицы отметил, что с начала года киевская громада уже не в первый раз отправляет помощь этим бригадам.

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"В июне бойцы 25-й получили от столицы 700 таких беспилотников (вместе с сегодняшними это 1800). С начала года из городского бюджета 25-й бригаде на оснащение Киев выделил 90 млн грн. Также в июне мы отправляли 27-й бригаде 1000 FPV-дронов (вместе с сегодняшними – 2200). На запрос 27-й в этом году столица направила на ее оснащение 105 млн грн", - отметил Кличко.

Он также напомнил, что в этом году на поддержку защитников Киев направил уже 6 млрд грн. И подчеркнул, что столица продолжит помогать военным и за средства громады, и в качестве благотворительной помощи.

"В общей сложности за первые полгода от громады бойцам разных бригад Киев отправил уже более 33 000 БпЛА разных типов. Передавали и автомобили, в том числе бронированные, и вездеходы, крайне необходимые системы РЭБ (более 200), системы связи", - перечислил Кличко.