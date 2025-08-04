Актер показался в костюме своего персонажа.

После того, как Sony Pictures показала первый тизер продолжения супергеройской саги "Человек-паук", главный актер ленты Том Холланд поделился кадрами со съемочной площадки.

В своем Instagram он опубликовал две фотографии со съемок. На них Том позирует в костюме своего персонажа и присоединен к каскадерскому тросу.

"Человек-паук: Новый день 1", - подписал кадры актер.

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К слову, новый костюм Человека-паука имеет более яркие красные и синие цвета.

К слову, премьера ленты "Человек-паук: Новый день" запланирована на 31 июля 2026 года. По словам создателей, фильм основан на одноименной сюжетной линии комикса о Человеке-пауке. Режиссером станет Дестин Дэниел Креттон. Производство "Человека-паука: Новый день" уже стартовало в Шотландии.

К своим ролям вернутся Том Холланд, Зендея и Джейкоб Баталон. Также зрители увидят и новые лица среди актерского состава, а именно Сэди Синк, Джона Бернтала и Лизу Колон-Зайас.

Напомним, ранее Том Холланд ответил, станет ли новым Джеймсом Бондом.

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