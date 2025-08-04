Статистика показала, каким браузером больше всего пользуются в мире и Украине

Google Chrome еще больше укрепляет свои позиции, что негативно сказывается на Edge.

Доля Google Chrome на глобальном рынке десктопных браузеров в июле 2025 года выросла до 69,98%, приблизившись к своему историческому максимуму. Об этом свидетельствует свежий отчет аналитического агентства StatCounter.

Конкурент от Microsoft находится на втором месте, но разрыв между двумя браузерами внушительный и он увеличивается. В прошлом месяце Microsoft Edge потерял довольно большую часть пользователей, снизившись до 11,8% с 13,06%.

Топ-5 самых популярных десктопных браузеров:

Google Chrome — 69,98% (+3,09)

Microsoft Edge — 11,8% (-1,26)

Apple Safari — 6,51% (-1,83)

Mozilla Firefox — 5,32% (-0,52)

Opera — 2,2% (-0,43)

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В Украине ситуация аналогична, за исключением Edge, который находится на пятом месте, несмотря на то, что решение от Microsoft является браузером по умолчанию в Windows 10 и 11. Самый популярный Chrome (68%), на втором месте Opera (9,69%), на третьем российский Yandex (6,64%).

На рынке мобильных браузеров на совокупную долю Chrome и Safari приходится почти 90%. При этом Хром опережает решение Apple с довольно большим отрывом. За ними следует Samsung Internet (3,5%) и Opera (1,68%).

Ранее Google похвасталась, что их браузер Chrome стал рекордно быстрым, хотя пользователи этому не рады. Хром по-прежнему "ест" слишком много оперативки и разряжает ноутбук раньше, чем это сделает любой другой браузер.

УНИАН рассказывал, как вернуть uBlock Origin и другие блокировщики рекламы в Chrome. Возможно, некоторые из ваших любимых расширений уже завтра перестанут работать.

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