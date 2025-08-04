Взрослая обессиленная птица сидела на сосне всего в четырех метрах от дороги.

Возле Чернобыля найдена новая гнездовая территория орлана - исследователи ищут семью крупных птиц.

В сообщении Чернобыльского радиационно-экологического биосферный заповедника говорится, что 31 июля орнитолог Сергей Домашевский обследовал окрестности села Оташев, где ранее неоднократно наблюдали молодого орлана. Эта птица почти не боялась автомобилей и близко подпускала к себе людей. Как объясняют специалисты, такое поведение указывало на наличие гнезда поблизости.

"Так, после дождя удалось увидеть взрослого орлана, который сидел на сосне всего в четырех метрах от дороги. Птица была мокрая и выглядела обессиленной - взлетать не спешила. Вероятно, у него проблемы с крылом. Неподалеку пролетели еще два молодых орланы с характерными криками. Это дает основания предположить, что в гнезде было трое птенцов", - объясняют исследователи.

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В то же время, несмотря на длительные поиски, гнезда обнаружить не удалось, а густой лес только усложнял ситуацию. Возможно, поиски продолжатся осенью, когда немного опадут листья.

Ученые отмечают: находка потенциального гнезда могла бы стать уже семнадцатым подтвержденным случаем гнездования орлана белохвостого на территории Чернобыльского заповедника. По состоянию на сейчас зафиксировано только новую гнездовую территорию.

Орлан-белохвост: что известно о птице

Это птица отряда соколообразных семейства ястребиных. Называют ее также орел-серохвост, или серохвост. Один из крупнейших представителей хищных птиц Евразии - размах крыльев достигает 2,5 м.

Характерной чертой вида является белый хвост у взрослых особей (у молодых птиц окраска хвоста бурая). Поселяется в прибрежных лесах вблизи водоемов, богатых рыбой. Гнезда устраивает на высоких деревьях, подальше от людей. В большинстве районов распространения является редким. В середине XX в. его численность драматически сократилась вследствие преследования со стороны человека и отравления птиц ядохимикатами. В течение последних нескольких десятилетий численность во многих странах частично восстановилась. В Украине оседлая, кочевая, перелетная птица.

Возле Чернобыльской АЭС нашли мистический цветок - подробности

Напомним, недавно в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике нашли лесную лилию, которая в древности считалась мистическим цветком. Когда-то этот цветок искали алхимики под покровом ночи, чтобы ни одна душа не заметила, потому что луковица потеряет свои магические свойства. Исследователи заметили краснокнижный цветок, который качался среди зеленых папоротников и начали поиск других экземпляров. В результате нашли еще одно цветущее растение, неподалеку - два, что уже отцвели и семь вегетирующих растений.

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