Песков заявил, что эта тема "многими воспринимается эмоционально".

В Кремле ответили на заявления президента США Дональда Трампа о готовности к ядерной войне с Россией. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, готова ли Россия к такой войне, и считают ли в Кремле такие заявления эскалацией и поводом для прямого контакта Трампа и Путина.

Так, Песков заявил, что речь идет о "сложных и чувствительных субстанциях", и эта тема "многими воспринимается эмоционально".

При этом он подчеркнул, что в России не считают заявления Трампа признаком эскалации.

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"В ядерной войне не может быть победителя. Это основной постулат, из которого мы исходим. Мы не считаем, что речь идет о какой-то эскалации", - заявил он.

Трамп угрожает Путину субмаринами

Ранее Трамп приказал отправить две атомные подлодки "в соответствующие регионы" из-за высказываний экс-президента России, а ныне топ-чиновника Совбеза РФ Дмитрия Медведева. По его словам, он отдал приказ на случай, если "безрассудные и подстрекательские высказывания" Медведева "окажутся не просто словами".

Позже он заявил, что подлодки уже прибыли на место дислокации.

В то же время аналитики отмечают, что сегодняшние ВМФ США переживают далеко не лучшие времена и, вероятно, слабее, чем кажутся.

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