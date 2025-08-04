В Кремле ответили на заявления президента США Дональда Трампа о готовности к ядерной войне с Россией. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, готова ли Россия к такой войне, и считают ли в Кремле такие заявления эскалацией и поводом для прямого контакта Трампа и Путина.
Так, Песков заявил, что речь идет о "сложных и чувствительных субстанциях", и эта тема "многими воспринимается эмоционально".
При этом он подчеркнул, что в России не считают заявления Трампа признаком эскалации.
"В ядерной войне не может быть победителя. Это основной постулат, из которого мы исходим. Мы не считаем, что речь идет о какой-то эскалации", - заявил он.
Трамп угрожает Путину субмаринами
Ранее Трамп приказал отправить две атомные подлодки "в соответствующие регионы" из-за высказываний экс-президента России, а ныне топ-чиновника Совбеза РФ Дмитрия Медведева. По его словам, он отдал приказ на случай, если "безрассудные и подстрекательские высказывания" Медведева "окажутся не просто словами".
Позже он заявил, что подлодки уже прибыли на место дислокации.
В то же время аналитики отмечают, что сегодняшние ВМФ США переживают далеко не лучшие времена и, вероятно, слабее, чем кажутся.