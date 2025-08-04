Спрос на предметы роскоши в США выглядит нестабильным из-за пошлин Трампа.

Резкое сокращение расходов туристов на предметы роскоши в Японии и Европе негативно влияет на продажи в отрасли. Это усугубляет проблемы для сектора, который борется с окончанием многолетнего бума и последствиями пошлин США.

Как пишет Financial Times, продажи гиганта предметов роскоши Бернара Арно LVMH, а также Prada и Moncler, во втором квартале пострадали от снижения расходов американских туристов в Европе и китайских туристов в Японии.

"В прошлом году спад продаж предметов роскоши был усилен весенним всплеском спроса в Японии после того, как китайские потребители стекались в страну, чтобы приобрести дизайнерские сумки и обувь, воспользовавшись слабостью иены, которая упала до самого низкого уровня за более чем 30 лет", - пишет издание.

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Между тем американские туристы свободно тратили деньги в европейских бутиках, поскольку сильный доллар укреплял их покупательную способность за рубежом. Но в этом году эти "попутные ветры" исчезли, поскольку иена восстанавливается, а доллар падает в цене, фактически лишая отрасль защитной подушки, которая борется с пониженным спросом в США и Китае.

Финансовый директор LVMH Сесиль Кабанис назвала изменения в расходах туристов основной причиной снижения продаж в ключевом подразделении компании - моды и изделий из кожи - на 9% во втором квартале.

По ее словам, расходы американских туристов "очень резко уменьшились". Кабанис добавила, что рост расходов среди местного населения в Азии был недостаточным, чтобы компенсировать падение, которое LVMH испытала в Японии.

Падение спроса

В своем отчете о прибыли в прошлом месяце итальянский бренд верхней одежды Moncler объяснил 2%-е снижение органических продаж более низкими расходами американцев в Европе и китайских покупателей в Японии.

В Prada, где туристы обеспечивают 30% продаж в мире, руководство также объяснило 2%-е падение продаж за первое полугодие теми же факторами.

Отмечается, что доллар США упал более чем на 10% по отношению к евро в первой половине 2025 года, поскольку опасения относительно инфляции, связанные с пошлинами президента США Дональда Трампа, привели к распродаже американских активов.

"Это уменьшило стимул для американских путешественников воплощать свои фантазии об "Эмили в Париже", тратя деньги в роскошных бутиках континента", - пишет издание.

Расходы туристов замедляются, тогда как перспективы расходов местных жителей на люкс в двух важнейших рынках остаются неопределенными. А спрос в США, крупнейшем по объему продаж рынке предметов роскоши, выглядит нестабильным, поскольку пошлины Трампа могут вызвать очередную волну роста цен на товары, произведенные за рубежом.

Инвестиционная компания Bernstein прогнозирует 2%-е падение мировых доходов от продажи предметов роскоши в 2025 году, отменив свой предыдущий прогноз по 5%-ому росту из-за повышенной вероятности глобальной рецессии.

"Это косвенное свидетельство того, что слишком много брендов класса люкс навязывали чрезмерное повышение цен, и что им нужно проделать определенную работу, чтобы снова заинтересовать потребителей, особенно средний класс", - цитирует FT аналитика Bernstein Луку Солка.

Проблемы международных брендов - другие новости

Немецкая автомобильная отрасль столкнулась с кризисом из-за системных проблем: потерю инновационности, дороговизну производства и неспособность конкурировать с электромобилями с других рынков.

В июле Китай ввел пошлины на европейский бренди до 34,9%, одновременно освободив от пошлин основных производителей французского коньяка. Крупные производители бренди - Remy Cointreau, Pernod Ricard и Hennessy (принадлежащий LVMH) - будут освобождены от них, поскольку обязались экспортировать свою продукцию по цене выше установленного минимума.

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