Он неоднократно предостерегал человечество от подобных попыток, но его до сих пор никто не послушал.

Пока во всем мире продолжается рост интереса к НЛО и внеземной жизни, известный физик Стивен Хокинг последовательно призывал к сдержанности, утверждая, что стремление человечества установить контакт с инопланетными цивилизациями может обернуться катастрофой.

В период до своей смерти в 2018 году Хокинг постоянно предупреждал, что любые целенаправленные попытки связаться с инопланетянами — особенно с теми, кто может значительно превосходить нас в развитии, — могут поставить под угрозу само выживание человечества, пишет Mirror.

Он опасался, что вместо того чтобы проявить любопытство или добрую волю, чрезвычайно разумная внеземная раса может рассматривать Землю как мир, готовый к разграблению.

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"Если инопланетяне когда-нибудь навестят нас. Результат может быть таким же, как когда Колумб высадился в Америке, и это не слишком хорошо обернулось для коренных жителей", - заявлял Хокинг в эпизоде "Во Вселенной со Стивеном Хокингом" в 2010 году.

Хокинг считал глупым предполагать, что высокоразвитые цивилизации по своей природе будут миролюбивыми. Наоборот, человеческая история показывает, что при столкновении доминирующих обществ с менее развитыми культурами скорее проявляются завоевание, колонизация или игнорирование страданий, чем переговоры и мирное сосуществование.

Хокинг предполагал, что цивилизации, обладающие технологиями для межзвёздных путешествий, вероятнее всего уже истощили ресурсы своей родной планеты и теперь бороздят космос в поисках новых миров для колонизации или добычи сырья.

При таких обстоятельствах Земля может показаться скорее целью для захвата, чем потенциальным союзником. Несмотря на то, что Хокинг поддерживал идею поиска разумной жизни за пределами Земли, он чётко разграничивал "прослушивание" и "контакт".

Так, проекты вроде Breakthrough Listen, получившие поддержку Хокинга, сосредоточены на приёме возможных инопланетных сигналов. В то же время программы Breakthrough Message и METI (Messaging Extraterrestrial Intelligence) продвигают идею активной трансляции сообщений в космос, чтобы объявить о своём существовании другим цивилизациям.

Хокинг категорически не поддерживал такие инициативы. С его точки зрения, пассивное наблюдение имеет научный смысл, а вот активное "объявление о себе" таит в себе безрассудную угрозу. "Достаточно взглянуть на нас самих, чтобы понять, во что может превратиться разумная жизнь — и это не та встреча, которую мы бы хотели", — предупреждал он.

Это предостережение вновь стало актуальным на фоне роста общественного и правительственного внимания к феномену неопознанных воздушных объектов (НЛО).

Другие новости об НЛО

Ранее УНИАН сообщал, что ЦРУ опубликовало отчет о нападении инопланетян на советских военных, которое произошло 35 лет назад. В одном из документов говорится, что это якобы было "ответом" на сбитие советскими солдатами неопознанного летающего объекта, пролетавшего над военной базой.

Кроме того, мы рассказывали, чем оказался таинственный объект в Балтийском море, который приняли за НЛО. На дне был обнаружено нечто, что на одном из сонарных снимков выглядело как космический корабль "Тысячелетний сокол" из киновселенной "Звездных войн".

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