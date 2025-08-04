Некоторые позиции удивили своей ценой за прошлую неделю

Цены в Украине на овощи, фрукты и ягоды за неделю изменились. Так, отпускные цены на капусту продолжают падать.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что овощ подешевел с 17-22 до 15-20 гривень за килограмм. При этом снизились цены на морковь с 15-20 до 10-16 грн/кг. В то же время, несмотря на рост предложения, картофель подорожал – нижняя ценовая граница поднялась с 13 до 15 грн.

Кроме того, снова подешевел сладкий перец с 50-120 до 49-65 гривень за килограмм и выросли цены на томат с 35-70 до40-75 грн/кг. Дороже, чем на предыдущей неделе продавался огурец – нижняя ценовая граница подскочила с 15 до 22 гривень.

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В то же время цветная капуста и баклажан подешевели с 45-55 до 25-50 грн/кг и с 30-40 до 18-36 грн/кг соответственно. Продолжают снижаться цены на сахарную кукурузу – с 16-23 до 10-20 грн/кг, а вот цены на чеснок растут, несмотря на старт уборки – с 60-130 до 80-140 грн/кг.

В сегменте зелени резко подорожали укроп и салат с 50-105 до 145-80 грн/кг и с 25-30 до 40-65 грн/кг соответственно. Помимо этого, снизились цены на зеленый лук с 70-150 до 60-135 гривень за килограмм.

Что касается ягод и фруктов, то цены изменились разнонаправленно. Так, малина подорожала со 130-180 до 170-220 грн/кг. Диапазон цен на ежевику сузился. На прошлой неделе ягоду продавали в диапазоне 180-230 грн/кг, хотя неделей ранее по 150-250 грн/кг.

Сбор голубики достиг пика, что вынуждает продавцов и дальше снижать отпускные цены со 150-230 до 100-160 грн/кг. Черная смородина стала продаваться дороже – со 130-190 грн/кг подскочила до 200-220.

При этом цены на вишню набирают обороты – со 100-155 подскочили до 120-165 грн/кг. Начала дорожать дыня – с 25-35 до 26-40 грн/кг. Рост предложения яблока ранних сортов привел к снижению цен с 60-70 до 55-65 грн/кг. По той же причине начал дешеветь виноград с 175-250 до 160-220 грн/кг. В сегменте импортной продукции снизилась стоимость банана с 60-75 до 55-65 грн/кг.

Цены на картошку в Украине - прогноз на осень

Исполняющий обязанности первого вице-президента Национальной академии аграрных наук Украины Игорь Гриник рассказал, что потенциальный урожай многих культур в Украине под угрозой из-за аномально теплой зимы, поздних весенних заморозков, а также недостатка влаги в некоторых регионах. В частности, проблемы затронули урожай картофеля.

Пот его словам, в сентябре-октябре оптовые цены, скорее всего, составят 12-18 грн/кг, а в розничной торговле - ожидается 20-26 грн/кг.

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