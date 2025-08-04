Кит Келлог приедет в Украину с визитом - причины и цели не сообщаются.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в ближайшие дни вновь приедет в Киев. Этот визит состоится на фоне приближения установленного американским лидером срока для заключения мирного соглашения с Россией — 8 августа.

Новость о предстоящей поездке Келлога совпадает с запланированной поездкой в Россию другого посланника Трампа — Стива Уиткоффа, пишет Kyiv Post.

Скептицизм Трампа и запланированный визит Уиткоффа в РФ

Как сообщили источники вашингтонскому корреспонденту Kyiv Post, поездка Уиткоффа была "предложена россиянами" и была одобрена, несмотря на первоначальный скепсис Трампа. По словам собеседников, президент США сказал своим советникам, что считает эту поездку "бесполезной".

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Ранее УНИАН сообщал, что говорил американский лидер о предстоящей поездке Уиткоффа. "Они хотели бы видеть его. Они попросили, чтобы он встретился, и посмотрим, что произойдет", - сказал Трамп.

В свою очередь, Келлог, недавно уже был в Украине с визитом. Хоть его программа и не разглашалась, спецпосланник Трампа, в частности, встретился с президентом Украины.

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