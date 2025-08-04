Июль 2025 года рассчитывался россиянами как время для прорыва из состояния изоляции на космической арене. Для этого были выбраны два события. Первое из них никак не могло быть незаметным, а второе должно было закрепить и развить успех, достигнутый в первом, благодаря неординарному подходу.

50-летие стыковки на орбите космических кораблей Apollo и Союз, в свое время знаменовавшее новую неконфликтную эпоху между Западом и СССР, бралось на болотах как момент для новой перезагрузки - "мир, дружба, прекратить огонь".

Какие только мероприятия, инициированные Роскосмосом, и тиражируемыми на постоянной основе информагентством родом из совка (ТАСС), не проводились в космической тусовке, лишь бы вызвать у Штатов ностальгию по тем временам и ослабить веревку на шее гражданского космоса РФ.

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Так, ТАСС по полной рекламировал визит в Штаты нетипичного главного космического функционера. Молодой, с правильной биографией, руководитель Роскосмоса должен был олицетворять новую эпоху взаимоотношений с американскими коллегами. На Московии заранее анонсировали программу визита, которая действительно тянула на открытие парадной двери. И ежедневно подыгрывал вбросами о якобы уже оговоренных крутых встречах и посещении "святых мест".

В США не забыли славных времен, по-своему заглянули в прошлое, но очень сдержанно отреагировали на предложение возобновить в космосе "братские объятия"...

К примеру, почему американцы вынуждены были запустить роскосмовских деятелей на некоторые свои космические локации? Ответ банален - многостороннее Соглашение о Международной космической станции (МКС) и связанный с ним имплементирующий меморандум между NASA и росагентством от 1999 года, которые предусматривают посещение партнерами по МКС связанных с функционированием МКС наземных объектов. И не более того.

Но хотелки Кремля - придать этому визиту официальный межправительственный статус, провести переговоры с первыми лицами законодательной и исполнительной власти, которые отвечают там за космос, заглянуть в производственные и исследовательские комплексы компаний SpaceX и Boeing... И ТАСС по своим каналам отрабатывал как только мог. Но их откровенно послали "лесом"!

Россиянам разрешили осмотреть только места, где готовятся астронавты (российские). Посетить ту часть Центра управления полетами в Хьюстоне, которая является запасной по российскому сегменту МКС. Было разрешено присутствие при запуске с мыса Канаверал пилотируемого космического корабля, на борту которого находился роскосмонавт в рамках программы перекрестных полетов. И, конечно, состоялась традиционная перед таким событием пресс-конференция.

Даже встреча с ВВО администратора NASA была неофициальной - американцы назвали ее частной!

Но благодаря этой истории мир узнал, что свою космическую станцию РФ не сможет начать эксплуатировать с 2028 года. Из-за этого они ранее уже шантажировали своим досрочным выходом из МКС (подобное также случалось накануне 2024 года).

Также россияне клянчили, чтобы американцы вернули им возможность сводить МКС с орбиты после 2030 года тремя кораблями Прогресс (речь о почти миллиардном (в долларах) контракте NASA, который после того, как Роскосмос стал в позицию досрочного выхода с МКС, вынужденно отдали SpaceX). Здесь им разрешили присоединиться лишь банальной поставкой топлива для этих нужд, а также поддерживать ориентацию МКС в пространстве...

Операция "ТАСС уполномочен заявить" явно провалилась.

Андрей Колесник, эксперт-аналитик по вопросам космической деятельности, экс-советник председателя Государственного космического агентства Украины