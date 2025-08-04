Также Россия активно развивает свои возможности на расстоянии в 300 километров от линии фронта, рассказал Анатолий Храпчинский.

Россияне значительно модернизировали и расширили аэродром Бельбек в Крыму, по которому недавно были нанесены удары.

Об этом рассказал в эфире Radio NV Анатолий Храпчинский - бывший офицер воздушных сил, ныне заместитель Генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы.

"Поэтому это логистический хаб для РФ. Вообще Крым является большой военной базой, поэтому там рабочих мест, куда работать нашим военным достаточно. Те же системы радиолокации, которые позволяют им частично сканировать наши возможности. Недавно была информация и мне пришлось изучать некоторые спутниковые снимки относительно аэродрома Керчь. Там развивается возможность запуска ударных БПЛА типа "Шахед". Поэтому работы там очень много", - рассказал Храпчинский.

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В то же время эксперт отметил, что в последнее время оккупанты активно развивают и усиливают свои возможности на прифронтовых аэродромах. По словам эксперта, речь идет об участке в 300 километрах от линии фронта.

"Он активно строит ангары для того, чтобы уберечь свои самолеты. Поэтому нам надо тоже двигаться и ускоряться по масштабированию наших возможностей по производству крылатых и баллистических ракет. Потому что это следующая задача - бить прицельно по этим объектам. Чтобы сделать невозможным эксплуатацию их. Если враг и дальше будет развивать такие объекты, то понимаем, что того количества средств поражения, которое у нас есть, будет недостаточно, чтобы делать весомые удары", - добавил Храпчинский.

Удары по РФ: важные новости

Как сообщал УНИАН, 2 августа беспилотники массированно атаковали Россию. В частности удары фиксировались на НПЗ в Рязани и Самарской области. Кроме того, местные паблики сообщали об ударах по Феодосии в Крыму, где располагается радиолокационная рота ПВО России (в/ч 66571).

Также в ночь на 4 августа местные жители сообщили об атаке БПЛА на Фролово Волгоградской области. По данным пабликов, БПЛА поразили диспетчерскую на территории железнодорожного узла во Фролово.

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