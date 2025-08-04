Ей уже сделал предложение возлюбленный.

Украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь, которая известна по проекту "Аферисты в сетях", получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного.

Оказалось, что ее избранник бывший вице-премьер-министр Украины Павел Розенко несколько лет назад уже сделал ей предложение.

"Мы вместе уже семь лет, но пока официально еще не оформляли наши отношения. Всему свое время. Мы из тех пар, для которых эти формальности не имеют никакого значения. Предложение я уже сделал. Это было спокойно, красиво, по-домашнему. Поэтому Кристина уже невеста. Уже как несколько лет", - рассказал Павел в комментарии ТСН.ua.

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Сама же телеведущая добавила, что после свадьбы планирует взять фамилию возлюбленного, однако, когда состоится церемония - пока неизвестно.

"Мне мало приключений с моим двойным именем, поэтому если будет - Елена-Кристина Лебедь-Розенко, будет еще прикольнее", - в шутку подчеркнула Елена-Кристина.

Напомним, ранее стало известно, что победительница "Детского Евровидения-2012" Анастасия Петрик выходит замуж. Также девушка показала своего избранника.

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